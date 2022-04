Canada magpapadala ng apat na piraso ng field artillery sa Ukraine

Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ang plano na magpadala ng heavy artillery nitong unang bahagi ng linggo, ngunit hindi nagbigay ng mga detalye kung ano ang ido-donate ng Canadian military.

Ang pinakahuli nilang kahilingan ay eksaktong para roon, para sa heavy artillery, para sa rason ng seguridad ng operasyon, ani Trudeau noong Miyerkules. Hindi ako maaaring magbigay ng mga detalye sa puntong ito kung paano at ano ang eksaktong ipapadala natin sa kanila.

Tatlong defence sources — na nagsalita sa CBC News sa kondisyon na hindi sila i-identify dahil hindi sila awtorisado na magsalita sa publiko ukol sa file — ang nagsabi na apat sa 37 howitzers na binili ng Canada noong Afghan war ang nakalaan para sa shipment.

Mula ito sa inventory ng 1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery, na nakabase sa Shilo, Manitoba, sabi ng dalawang confidential sources.

Kasama raw sa shipment ang unspecified amount ng amunisyon, kasama ang precision-guided Excalibur rounds na natira mula sa Afghan war, sinabi ng pangatlong source.

Kamakailan nagpadala ang Canada ng bahagi ng tumatandang stock ng Carl Gustaf anti-tank weapons sa Ukraine at ang Liberal na gobyerno ay mag-aanunsyo pa ng plano para i-replenish ang stock na iyon ng mga modernong armas.

Isang Ukrainian servicemen ang pinag-aaralan ang Swedish shoulder-launched Carl Gustaf M4 sa training session sa labas ng Kharkiv sa Ukraine noong Huwebes, Abril 7, 2022. Litrato: Associated Press / Andrew Marienko

Ang Canada ay nasa ilalim ng pressure para magbigay ng heavy weapons habang ang ibang allies ay patuloy na nagde-deliver ng mas maraming lethal aid, parehong lantaran at tahimik.

Inanunsyo ng Estados Unidos ngayong linggo na magdo-donate ito ng 90 155mm howitzers bilang parte ng $800 milyon US military aid package para sa Ukraine.

Ang mga baril na iyon ay nagsimulang dumating sa Europa at ang mga Amerikanong sundalo ay sinimulan nang i-train ang puwersa ng Ukraine kung paano ito gamitin, sinabi ng isang senior United States U.S. defence official sa mga United States U.S. publications ngayong linggo.

Ang isang United States U.S. official, na na-quote sa military publication na Stars and Stripes, ay tumanggi na sabihin kung ang Estados Unidos ay magpapadala ng M-777 o M-198 155mm howitzers. Ang parehong Amerikanong kanyon ay magkaiba ang kalibre kaysa sa 152mm Msta-B howitzers ng Ukraine.

Isang popular na baril

Ang M-777 ay isang 155-millimetre towed howitzer. Habang nagpapaputok ito ng malalaking shell, ito ay idinisenyo bilang isang ultra-light gun ng BAE Land Systems, Inc., isang British arms maker, noong late 1990s.

Ang baril ay mabilis na naging popular sa U.S. Army and Marine Corps at naibenta sa buong mundo sa ilang mga bansa, ang pinakahuli ay India.

Gusto ito ng Western armies dahil nababagay ito sa uri ng light, mobile warfare na naganap sa Iraq at Afghanistan. Ang baril ay madali at mabilis na tina-transport by air — maaaring ilagay sa ilalim ng helicopter at ilipat-lipat sa battlefield o ilagay sa isang malaking transport plane para sa mabilis na deployment sa ibang bansa.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.