[Ulat] 111 nawawala, 178 kumpirmadong nasawi sa bagyong Agaton sa Pilipinas

Mahigit dalawang taon nang hindi kapiling ni Allen Marie ang kaniyang magulang at kapatid na nasa Pilipinas mula ng nakipagsapalaran siya sa Canada.

Sa amin sa Maasim [City] bumabaha talaga kapag nagtutuloy-tuloy ang pag-ulan kaya nag-aalala sila na baka bumaha na naman. Kinamusta ko at naghahanda umano sila, sabi ni Marie.

Ang higit na ipinag-alala ni Marie noon ay ang kaligtasan ng kanyang ama na nagtatrabaho sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways (DPWH). Ang kanyang ama ay madalas na first responder sa mga lugar tuwing may sakuna. Hindi umano siya mapanatag ng kanyang mabalitaan na may malaking pagguho sa kanilang probinsya. Para naman kasing hindi malala ang epekto pero sabi ng mama ko hindi na tumigil ang malakas na ulan, kwento ni Marie.

Dumating sa Canada si Allen Marie para mag-aral bilang international student noong taong 2019. Litrato: Raffy Enage

Abril 10 tuluyang naging bagyo ang minomonitor na tropical depression sa silangang bahagi ng Pilipinas. Unang tumapak sa lupa ang bagyong Agaton sa isang isla sa Guiuan, Eastern Samar. Itinaas ang Storm Signal 2 sa katimugang Samar at Hilagang Leyte.

Naramdaman ang bagyo sa tinitirhan ng pamilya ni Allen Marie sa siyudad ng Maasim pero ligtas umano ang kanyang pamilya. Pero sa social media noong mga oras ng pananalasa ng bagyo nalaman ni Allen Marie na humihingi ng tulong ang ilan sa kanyang mga kaibigan na nasa siyudad ng Baybay. Ang lugar ay mahigit isang oras lang ang layo mula sa Maasim.

Noong Abril 11 bumagal ang galaw at humina ang bagyo na naging tropical depression. Nanatili sa 45 kilometro kada oras ang lakas ng hangin noon na may pagbugso na 60 kilometro kada oras. Patuloy na nakaranas ng masamang panahon ang probinsya ng Samar at Leyte.

Apektado ng bagyo ang populasyon sa siyam na rehiyon sa Pilipinas. Pero pinakanapuruhan ang Region 6 at ang Region 8 kung saan may naitalang mga pagbaha at mga pagguho.

Gaya ng mga naninirahan na sa Canada na may pamilyang apektado ng bagyo, nakahinga lang ng maluwag si Marie matapos makausap ang kanyang ama na ligtas at ang kanilang buong pamilya. Pero paparating pa lang ang masamang balita para sa mga lugar na apektado. Tinatanong ko si papa pero sabi niya okay lang siya. Lubhang apektado lang talaga ang Baybay, ani Marie. Natakot ako siyempre mabalitaan mo maraming landslide tapos bumibiyahe madalas ang papa ko para mag-inspeksyon.

Umabot sa 111 katao pa ang nawawala paglipas ng bagyo.

Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), umakyat sa 178 katao na ang kumpirmadong nasawi.

Umabot sa 54 ang katawan na narekober sa bayan ng Albuyog batay sa ulat ng Philippine News Agency.

Pero marami sa mga nasawi ay naitala sa siyudad ng Baybay, Leyte kung saan pinakamarami ang natabunan ng gumuhong lupa. Sa report ng Baybay City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMC umabot na sa 126 na katawan ang narekober sa mga isinasagawang paghahanap at pagrerekober ng mga biktima.

Animnapu’t lima na katawan ang narekober mula sa Barangay Katagnos sa siyudad ng Baybay matapos ang pagguho. Litrato: Sharon Evite Cangayda-Carangue

Sa 63 katao na pinaghahanap sa Baybay City, 57 katao sa kanila ang nawawala sa Barangay Kantagnos, 1 sa Pangasugan, 1 sa Bunga habang 1 naman ang nawawalang residente sa Barangay Mailhi.

Nagpapasalamat man si Marie at ligtas ang kaniyang pamilya nang humupa na ang bagyo labis pa rin niyang ikinalungkot ang trahedya sa mga karatig-bayan na kumitil ng maraming buhay. Kahit sabihin mo na wala kang kakilala na namatay at wala kang kamag-anak pero sila ay taga-Leyte at dinadaanan ko ang mga lugar na ito noon na natabunan ng pagguho.

Samantala, tinatayang aabot sa 257 milyon pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura sa mga rehiyon 6, 8, 10 at Bamgsamoro Autonomous Reion in Muslim Mindanao BARMM .

Labing-walo na munisipyo at siyudad sa Pilipinas ang nagdeklara ng State of Calamity dahil sa pinsala ng nagdaan na bagyo.