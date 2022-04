Canada niluwagan ang ilang COVID-19 travel measures, pero hindi ang masking sa eroplano

Sa isang news release ngayong Biyernes, inanunsyo ng gobyerno na ang public health measures ay luluwagan (bagong window) para sa ilang eligible travellers simula Lunes, Abril 25.

Ang fully vaccinated travellers ay hindi na required na magbigay ng quarantine plan pagpasok, at ang unvaccinated o partially unvaccinated na mga bata edad lima hanggang 11 na may kasamang fully vaccinated na magulang o guardian ay hindi na kailangan sumailalim sa COVID-19 test pagpasok sa Canada.

Ang kalusugan at kaligtasan ng Canadians ay nananatili na pangunahing prayoridad at habang ang vaccination levels at ang kapasidad ng health care system ay nag-i-improve, patuloy nating ikokonsidera ang pagluwag sa mga paghihigpit sa borders batay sa siyensya, ani Health Minister Jean-Yves Duclos sa isang release.

Ang bilang ng iba pang mga paghihigpit ay tatanggalin na rin sa susunod na linggo. Ang gobyerno ay hindi na ire-require ang fully-vaccinated travellers na magsuot ng mask sa mga pampublikong lugar sa loob ng 14 na araw kasunod ng arrival, o panatilihin ang isang listahan ng mga close contact at mga lokasyon na binisita.

Ngunit habang ang gobyerno ay nagpu-pull back sa ilang mga paghihigpit, nananatili itong mahigpit para sa iba, tulad ng mandatory masking sa mga eroplano at tren.

Bagama’t ang ilang restrictions ay pinaluluwag na, ang air at rail travellers ay pinapaalalahanan na required pa rin sila na magsuot ng mask sa kanilang buong paglalakbay, ani Transport Minister Omar Alghabra sa naturang release.

Transport Minister Omar Alghabra ng Canada (archives) Litrato: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

“Ang pagsusuot ng isang mask ay nagbibigay ng ekstrang layer ng proteksyon para sa proteksyon mo at ng iyong kapwa mga biyahero, at makakatulong ito na panatilihing ligtas ang mga Canadian, mga worker, at ang ating transportation system."

Sa isang COVID-19 update ngayong Biyernes, sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam ng Canada na aprubado sa kanya ang pananatili ng masking requirement sa mga eroplano — at least sa ngayon.

Habang ang mask ay hindi kombenyente, aniya, ito ay dagdag na layer ng proteksyon habang nagbibiyahe at hindi nito nire-restrict ang pagbibiyahe.

Kung ikaw ay magbibiyahe kasama ang mga tao sa isang certain environment, sa palagay ko mainam na magpatuloy na i-require ang pagsusuot ng mask, aniya.

So sa palagay ko isa ito sa mga least intrusive measures, ngunit nagdadagdag, sigurado, ng isa pang layer ng proteksyon.

Ang gobyerno ay wala ring plano na wakasan ang vaccine mandates para sa mga biyahero.

Sinabi ni Deputy Chief Public Health Officer Dr. Howard Njoo na ang pagbabakuna ay nananatili na pinakamahusay na proteksyon laban sa virus.

At the end of the day, sa palagay ko lahat ng tao ay sumasang-ayon na ang bakuna pa rin ang major tool, isang major layer ng proteksyon, aniya.

Sinabi ni Njoo na habang ang ilang border measures ay pinaluwag, importante na panatilihin ang imprastraktura na nakatulong sa health officials na i-test at i-screen ang mga biyahero para sa virus.

[Kung] lumala ang COVID-19 at kailangan nating i-readjust at bumalik sa ibang rehimen, marahil katulad ng anong meron tayo dati, handa kami na gawin iyon, aniya.

Hospitalization rate tila manageable, sabi ni Tam

Sinabi ni Tam na bagama’t may mga senyales na ang COVID-19 ay nalalapit na sa peak sa ilang mga hurisdiksyon sa Canada bago mag-Easter holiday, ang virulence ng Omicron variant ay lumilikha pa rin ng uncertainty.

Masyado pa ring maaga para sabihin kung ang long weekend activities natin ay nauwi sa isa pang bump ahead, aniya.

Sinabi ni Tam na nagkaroon ng pagtaas sa hospitalization, pero ang mga malalang kaso ay relatively pambihira.

Bagama’t concerning, ang pagtaas ng hospitalization rates kamakailan sa ilang hurisdiksyon ay tila manageable, at ang critical care ay nagte-trend pa rin sa mababang lebel, aniya.

Tayo ay nananatiling hopeful na ang pagtaas ng transmission rates sa nakalipas na mga linggo ay hindi magreresulta sa mabigat na impact sa hospitalizations trends na nakita noong mga naunang waves.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.