Toronto Mayor John Tory nangako ng mas maraming pulis sa TTC

Ang TTC o Toronto Transit Commission ang pampublikong ahensya para sa transportasyon na nag-o-operate ng mga bus, subway, streetcar at paratransit na mga serbisyo sa Toronto, Ontario.

Matapos ang dalawang recent attacks sa subway system, nakipagkita si Tory kay Toronto Police Chief James Ramer at Toronto Transit Commission TTC CEO Rick Leary bago ianunsyo ang dagdag na visibility ng mga pulis.

Tila iniugnay ni Tory ang mga insidente sa mental illness.

Ang mga pag-uusap namin ngayong araw ay nagpokus ng malaki sa mental health, sulat ni Tory sa isang pahayag.

Toronto Mayor John Tory (archives) Litrato: La Presse canadienne / Cole Burston

Ang Toronto Transit Commission TTC at Toronto Police officials ay ginawang napakalinaw kung gaano kadalas mangyari ang mga ganitong uri ng insidente sa TTC na maaaring ma-trace back sa mental health at addiction issues, dagdag pa niya.

Noong Linggo ng gabi, isang babae ang nasaktan nang siya ay itulak sa subway tracks sa Bloor-Yonge station. Noong huling bahagi ng Martes, isang lalaki ang itinakbo sa ospital matapos saksakin sa platform ng St. George station. Ang mga pulis ay gumawa ng mga pag-aresto sa parehong kaso.

Ngunit habang ang dagdag na presensya ng pulis ay makakatulong sa pagtugon sa karahasan, hindi ito ang kailangan ng mga taong may mental health at substance abuse problems, sabi ni Susan Davis mula sa Gerstein Crisis Centre sa Toronto.

Nais natin siguraduhin na hindi natin pinaghahalo ang dalawang bagay na ito — ang mga marahas na insidente at ang mental health, substance needs, sinabi niya sa CBC News. They don't necessarily go together sa ganoong paraan.

Mas maraming mental health support

Nararamdaman namin na kailangan ng mga tao ang access sa suporta at mga treatment para suportahan ang kanilang mental health — mas maaga mas maganda para hindi lumala ang sitwasyon, dagdag niya.

Sinabi ni Davis na ang pag-improve sa access sa pag-aalaga ay lubhang kailangan sapagkat wala tayong resources na kailangan natin para sa mga pangangailangan ng ating komunidad, dahil sa kakulangan ng pondo.

Sinabi ni Tory sa kanyang pahayag na may pangangailangan para sa mas maraming intensive efforts upang tugunan ang mental health at addiction concerns sa ating lipunan ng health-care system.

Ngunit nagpatuloy siya sa pag-ugnay sa mental illness at karahasan.

Ito ay nagiging mas acute problem para sa Toronto at iba pang siyudad at may considerable impact sa kaligtasan at stability sa TTC at marami pang ibang lugar sa ating lungsod, dagdag niya.

Sinabi ni Davis na hindi siya sang-ayon na ang mga marahas na insidente sa TTC ay resulta ng mental health at addiction issues.

Ang mga indibidwal na nabubuhay na may mental health at addiction ay malamang hindi magiging mas marahas kaysa sa publiko, ani Davis.

Ang correlation, aniya, ay lumilikha ng stigma at hindi sinusuportahan ang pagsulong na may mas mahusay na mga suporta para sa mental health at substance needs.

56 pang espesyal na constable

Alam natin na ang mga tao na nabubuhay na may mental health needs ay nararamdaman na sila ay overpoliced, at kadalasan kapag may pulis sa kanilang presensya hindi nila nararamdaman na sila ay ligtas o dama nila na sila ay nasa mas malaking panganib, aniya.

Ito ay tugon sa karahasan, hindi sa mental health issue.

Sinabi ni Toronto Transit Commission TTC spokesperson Stuart Green sa CBC News na ang transit system ay magkakaroon ng 56 pang espesyal na constable sa susunod na mga buwan at mahigit 20 na ang na-hire mula noong Miyerkules. Ang mga opisyal ay sinanay para tumugon sa mga pangangailangan ng transit system at may kapangyarihan na mang-aresto.

Ginagamit namin ang mga insidente na tulad ng ating nakita para gabayan ang aming strategic deployment, aniya.

Sinabi ni Green na ang special constables ay may training din sa mental health. At habang aminado siya na may pangangailangan sa suporta para sa mental health at substance abuse, inulit niya ang sinabi ng mayor ukol sa ugnayan ng mga marahas na insidente at mental health.

Sa ibang social issues na iyon, puwedeng mayroong marahas na mga insidente, aniya. Ang mga tao na nangangailangan dahil sa mental health o drug addiction, importante na makakuha sila ng suporta na kailangan nila.

Ang presidente ng ATU Local 113, isang unyon na kumakatawan sa mga empleyado ng Toronto Transit Commission TTC ay sinabi na ang mga espesyal na constable ay makakatulong ngunit mas marami pa na tulad nila ang kailangan ng sistema.

Ang bilang ng espesyal na mga constable na naka-deploy sa buong TTC ay hindi tinutugunan ang laki at safety requirements ng TTC, ani Marvin Alfred sa isang pahayag.

Isang artikulo ni Ali Raza (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Dale Manucdoc at The Canadian Press