[Ulat] Mahigit 38K na balota ipinadala na sa tirahan ng mga botante: consul general

Pagdating po sa amin ay napakaayos po. Hindi kami nagkaroon ng aberya. We do not have issues or concerns as far as receiving or mailing the ballots, sabi ng Philippine Consulate General sa Toronto na si Consul General Orontes V. Castro.

Ngayong taon magaganap ang 2022 National Elections kung saan pipili ng bagong pangulo ang mga mamamayan ng Pilipinas, kabilang ang overseas absentee voters na nasa iba't-ibang parte ng mundo kabilang ang Canada.

Tinataya na may halos 90,000 overseas absentee voters na nakarehistro sa Philippine Embassy sa Ottawa at sa mga consular posts ng Calgary, Vancouver at Toronto.

Pinagpipilian sa pagka-pangulo ngayong eleksyon sina Ferdinand Marcos Jr., Francisco Domagoso, Emmanuel Pacquiao, Maria Leonor Robredo, Panfilo Lacson, Leodegario De Guzman, Norberto Gonzales, Ernesto Fabella, Faisal Mangodato at Jose Montemayor Jr.

Tuwing araw ng Lunes at Huwebes isinusubo sa vote counting machines at ipinapasok sa ballot box ang mga natanggap na balota na ipinadala ng mga botante pabalik sa Philippine post.

Dalawampung ballot boxes at dalawang vote counting machines ang ginagamit sa Philippine post ng Toronto. Bawat isang ballot box kasya ang dalawang libong balota.

Iprinisenta ni PCG Toronto Consul General Orontes Castro sa harap ng media at poll watchers ang dalawang vote counting machines na ginagamit sa bilangan ng boto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Merong mahigit 39,000 na rehistradong overseas voters sa ilalim ng hurisdiskyon sa konsulada ng Toronto. Pero marami ang naghihintay pa na matanggap ang sulat na naglalaman ng kanilang balota para makaboto.

Wala pa po. Hinihintay pa po ang sulat, sabi ni Jocelyn De Villa na nakatira sa Toronto.

Kumpleto na ang listahan ng mga iboboto ni Jocelyn. Nasasabik na umano siya pero hindi pa niya natanggap ang election packets na dalawang linggo na umano niyang hinihintay. Balota na lang po talaga ang hinihintay, sabi ni Jocelyn. Sana dumating na ang balota kasi lage ko tsinek ang mailbox wala pa talaga 'yung balota. Sana dumating na at excited na rin po akong bumoto kasi gusto ko 'yung taong iboboto ko.

Natanggap ng Philippine post sa Toronto noong Abril 8 ang mga election packets na nagmula pa sa Pilipinas. Ang mga election packets ay ipinadala sa tirahan ng mga botante.

Sa sumunod na araw, Abril 9, inanunsyo ng konsulado na 800 election packets sa unang batch ng mga balota ang naipadala.

Laman nito ang balota, instructions at prepaid return stamped envelope.

Ayon kay Consul General Castro nakumpleto ang pagpapadala sa mailing address ng mga botante noong Abril 19. Kung natanggap i-fill-up na. Mahirap 'yung maghihintay pa ng deadline. Baka magkaroon ng aberya. Tingnan ang inbox at agad ipadala sa amin, ani Castro.

Pero sa pagmomonitor ng Koalisyon Kontra Daya sa nagpapatuloy na overseas voting sa Canada tila mabagal ang delivery ng election packets ng mga botante. “Ang reklamo pa rin hindi pa nila natatanggap ang mga balota. Reklamo 'yan ng mga botante. Bakit? Problema ba ito ng Canadian postal system? Baka sila ang may problema? Ano'ng problema dito?" sabi ni Koalisyon Kontra Daya KKD convenor Lui Queano.

Nababahala si KKD Convenor Lui Queano sa tila naging mabagal na pagpapadala sa postal mail na maaaring makaapekto sa bilangan ng boto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang mga balota ay kailangan muling ipadala pabalik matapos pumili ng ibinotong kandidato ang mga botante. At para mabilang ang boto ay kailangan matanggap ng Special Board of Election Inspectors SBEI sa polling center ang mga ito bago magsara ang botohan sa ganap na alas-siyete ng umaga sa darating na Mayo 9 EST. “'Yan ang nakababahala at the rate na dumadating 'yung balota mabagal. Nababahala sila kasi hindi mo alam kung darating o kung dumating man baka late na, 'di ba? nag-aalalang sabi ni Queano.

Inanunsyo naman ni Consul General Castro na bukas ang tanggapan maging sa araw ng Sabado at Linggo mula alas-nuebe ng umaga hanggang alas-singko ng hapon. Ito ay para tumanggap ng mga nakumpletong balota na gustong ihatid ng botante. Isang drop box ang inihanda ng opisina para rito.

Aberya sa bilangan

Dalawang balota ang hindi agad tinanggap ng Vote Counting Machine VCM sa polling center ng Toronto nang isubo ang mga ito sa vote counting machine araw ng Huwebes. Nag-jam ang isang balota sa makina habang iniluwa naman ng makina ang isa pang balota.

Kinailangan pa ni Consul General Rodney Jonas Sumague na i-off at tanggalin ang nakatengga na balota sa VCM bago matagumpay na nabilang ang boto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Agad naresolba ang problema sa tulong ng isang technical personnel. Ito ang unang naranasan na aberya sa ginanap na bilangan mula ng mag-umpisang gamitin ang Vote Counting Machine VCM sa Philippine post sa Toronto.

Hindi naipadala na mga balota

Kinumpirma ni Consul General Castro na may 379 na election packets ang hindi maipadala sa rehistradong botante dahil hindi kumpleto o kaya ay nakarehistro sa mailing address ng konsulada ang mga ito. When they left our country, they pass through Philippine Overseas Employment Administration POEA and they didn't know yet their address here. So they care of their address in the consulate, sabi ni Castro. Kami ay tawagan ninyo at ibibigay namin ang inyong balota. May listahan kami na inilalabas, aniya.

Susubukan din umano na kontakin ng tanggapan ang mga botante para ma-update ang kanilang mailing address. Ang listahan ng pangalan ng mga botante na nagka-isyu sa padadalhan na address ay mahahanap sa website (bagong window) ng Philippine Consulate General sa Toronto.