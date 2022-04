Quebec naglunsad ng wind, renewable energy projects para tugunan ang lumalaking demand

Nag-anunsyo si Premier François Legault noong Miyerkules habang siya ay nasa rehiyon ng Gaspé sa probinsya, kasama si Minister of Energy and Natural Resources Jonathan Julien.

Ang unang block ng 1,000 megawatts ay irereserba para sa wind power at ang pangalawang block ng 1,300 megawatts ay idedeboto sa renewable sources, sabi ng gobyerno sa isang pahayag.

Sa isang pahayag, sinabi ni Sophie Brochu, presidente at CEO ng Hydro-Québec, na ang korporasyon ay pino-forecast na ang demand ng Quebec para sa kuryente ay tataas ng 12 porsyento sa pagitan ng 2019 at 2029.

Sinabi niya na ang proyektong ito ay makakatulong sa pagtugon sa lumalaking demand na iyon.

Sinabi ni Legault na ang partisipasyon ng komunidad ay kasama sa mga criteria na kailangan makamit ng mga kompanya para ma-satisfy ang call for tenders para sa 1,000 megawatts ng wind power.

Tayo ay gumagawa ng konkretong aksyon para sa kapaligiran at para lumikha ng yaman kasama ang Quebec workers, ani Legault.

Ang wind farms ng Quebec ay kasalukuyang nagpo-produce ng halos 4,000 megawatts.

Ang anunsyo noong Miyerkules ay parte ng plano ng gobyerno na bawasan ang greenhouse gas emissions ng 37.6 porsyento kumpara noong 1990 at makamit ang carbon neutrality pagsapit ng 2050.

Ito ang pangalawang katulad na anunsyo na dumating sa loob lamang ng higit apat na buwan. Noong Disyembre, naglunsad ang Hydro-Québec ng dalawang calls for tenders na may kabuuan na 780 megawatts para maabot ang long-term electricity demand.

Ang remote na mga komunidad sa Canada ay lubos na umaasa pa rin sa diesel fuel para sa heating at electricity generation, ayon sa 2020 report (bagong window) ng Pembina Institute, at responsable para sa pagsunog ng mahigit 682 million litres ng diesel bawat taon.

Tatlong milyong litro nun ang sinusunog taon-taon ng maliit at kambal na Cree at Inuit na komunidad ng Whapmagoostui at Kuujjuarapik, sa hilagang Quebec.

Dahil sa kawalan ng hydroelectric power projects sa hinaharap, ang Hydro-Québec ay kumilos patungo sa ibang domains tulad ng wind at solar sa nakalipas na mga taon.

Bumuo rin ito ng isang subsidiary na idinisenyo upang tulungan ang mga kostumer na i-improve ang kanilang energy efficiency, at tinatrabaho ang large-scale batteries na maaaring i-restore ang surplus energy.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada