Mga premier, alkalde, head ng CBC naka-ban sa Russia sa pinakahuling round ng sanctions

Ngayong Huwebes, idinagdag ng Russian Foreign Ministry ang 61 Canadians sa tinatawag nitong stop list, na nagbabawal sa kanila na pumasok sa Russia indefinitely.

Ang lahat ay inakusahan na naging involved sa development, substantiation at implementation ng Russophobic na kurso ng namumunong rehimen sa Canada, ayon sa ministry.

Nang nalaman na siya ay na-ban, si Lloyd Axworthy, isang Chrétien-era cabinet minister na pinuno ngayon ng World Refugee Council, ay natawa lamang.

Ang matandang kasabihan ay nagsasabi na you're well known by the company you keep and by the company that doesn't like you, aniya.

Hindi ito isang sorpresa ngunit sinasabi sa akin how silly they really are.

Ang mga sanction ay ipinataw sa parehong linggo na inanunsyo ng gobyerno ng Canada ang sariling bagong round ng sanctions na tina-target ang mga indibidwal na may kaugnayan sa gobyerno ng Russia — kasama ang mga anak ni Putin.

Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ngayong linggo ang mga plano para magpadala ng heavy artillery sa Ukraine habang umigting ang mga pag-atake ng puwersa ng Russia sa silangang rehiyon ng bansa.

Ang 61 katao na nasa lumalaking stop list ng Russia ay ang mga sumusunod:

Cameron Ahmad, director of communications sa prime minister

Maj-Gen. Steve Boivin, commander ng Canadian Special Operations Forces Command

Jeremy Broadhurst, senior adviser sa prime minister

Shelly Bruce, pinuno ng Communications Security Establishment (CSE)

Vice-Admiral Craig Baines, commander ng Royal Canadian Navy

Halyna Vynnyk, pinuno ng League of Ukrainian Canadian Women

David Vigneault, direktor ng Canadian Security and Intelligence Service (CSIS)

Terry Glavin, mamamahayag at kolumnista

Balkan Devlen, senior fellow sa Macdonald-Laurier Institute

Romeo Dallaire, retired senator at dating Canadian Forces lieutenant-general

Col. Ryan Deming, commander ng 8 Wing division sa Canadian Forces Base sa Trenton

Lt.-Gen. Luc-Frederic Gilbert, commander ng Operation Unifier training mission in Ukraine

John Ivison, mamamahayag at kolumnista sa National Post

Martine Irman, chair ng Export Development Canada (EDC)

Jason Kenney, premier ng Alberta

Brian Clow, deputy chief of staff sa prime minister

Dan Costello, foreign and defence policy adviser sa prime minister

Frederick Côté, dating commander ng Unifier training mission

Melanie Lake, dating commander ng Unifier training mission

Shuvaloy Majumdar, senior fellow sa Macdonald-Laurier Institute

Sabrina Maddeaux, kolumnista

Mark MacKinnon, mamamahayag

Tiff Macklem, governor ng Bank of Canada

Roman Medyk, senior investment counsellor sa BMO

Michael Melling, pinuno ng CTV News

Borys Mikhaylets, Ukrainian League of Canada

Scott Moe, premier ng Saskatchewan

David Morrison, deputy minister ng international trade at personal representative ng prime minister para sa G7

Lt.-Gen. Al Meinzinger, commander ng Canadian Air Force

Ketty Nivyabandi, secretary general ng Amnesty International Canada

Sandra Aube, chief of staff ng minister of foreign affairs

Vice-Admiral Robert Auchterlonie, commander ng Canadian Joint Operations Command

Mike Power, chief of staff ng minister of national defence

Lt.-Gen. Alain Pelletier, deputy commander ng North American Aerospace Defense Command

Bob Rae, Canadian ambassador sa United Nations

Michael Sabia, deputy minister of finance

Rear Admiral Brian Santarpia, commander ng Maritime Forces Atlantic and Joint Task Force Atlantic

Jill Sinclair, representative ng Canada sa Ukraine Defence Reform Advisory Board

Heather Stefanson, premier ng Manitoba

Ryan Stimpson, dating commander ng Unifier training mission

Maj.-Gen. Michel-Henri St-Louis, acting commander ng Canadian Army

John Tory, alkalde ng Toronto

Patrick Travers, senior foreign policy adviser sa prime minister

Jeffrey Toope, dating commander ng Unifier training mission

Catherine Tait, presidente ng Canadian Broadcasting Corporation (CBC)

Katie Telford, chief of staff sa prime minister

David Walmsley, editor-in-chief ng Globe and Mail

Jim Watson, alkalde ng Ottawa

Graham Flack, secretary ng Treasury Board

Doug Ford, premier ng Ontario

David Fraser, retired major general

Michael Harris, contributing editor sa The Tyee

Tasha Kheiriddin, National Post columnist

Sarah Heer, dating commander ng Unifier training mission

John Horgan, premier ng British Columbia

Leslie Church, chief of staff ng deputy prime minister and minister of finance

Janice Charette, acting clerk ng Privy Council

Richard Shimooka, fellow sa MacDonald-Laurier Institute;

Chris Ecklund, founder ng FightForUkraine.ca

Lloyd Axworthy, chair ng World Refugee Council

Oz Jungic, policy adviser ng prime minister

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Ian Froese