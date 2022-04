Ontario inanunsyo ang $500 milyon para sa mga eskuwelahan, child-care projects

Ang pondo ay para sa pagtatayo at pagpapaganda ng mga eskuwelahan at lumikha ng mga bagong lisensyadong child-care spaces sa Ontario, ayon sa probinsya, ang spending ay plinano para sa 37 school projects at 23 child-care projects.

Sa bandang huli, ang pondo ay ilalaan para sa 15,700 na bagong student spaces at mahigit 1,500 na lisensyadong child-care spaces sa mga eskuwelahan, ayon sa news release ng probinsya.

Ito ay momentum, ito ay progreso, ito ang itsura ng pagtupad sa mga bagay, ani Lecce sa isang press conference ngayong Huwebes ng umaga.

Ang isang CBC Toronto series mula noong Setyembre (bagong window) ay nadiskubre na ang total school repair backlog ng probinsya, noong panahon na iyon, ay $16.8 bilyon. Ang mga eskuwelahan sa Toronto ang nag-account para sa mahigit 25 porsyento ng bilang na iyon.

Sinabi ng probinsya na ang anunsyo ngayong araw ay parte ng pangako na magbigay ng $14 bilyon sa loob ng isang dekada para suportahan ang pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga eskuwelahan.

Inanunsyo rin ni Lecce ngayong Huwebes na ang probinsya ay lumikha ng isang rapid build pilot para sa mga eskuwelahan na gagamit ng modular construction upang pabilisin ang pagpapatayo ng mga eskuwelahan. Limang eskuwelahan mula sa buong Ontario ang napili para sa naturang proyekto.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.