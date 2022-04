[Ulat] ‘Taste of Manila’ sa Toronto magbabalik sa kalye matapos ang dalawang taon

Ang maliit na kainan na Mommie Raquel’s Gourmet House ay planong maghanda ng mesa sa harap ng tindahan sa Wilson Avenue. "Offer ko dito talaga is kambingan. 'Yun talaga ang offer ko at ipo-promote ko talaga tapos ekstra na lang 'yung street food na fish ball, juice at sago't gulaman tapos ice candy. I-a-adopt pa rin namin 'yung culture dito na dalhin pa rin 'yung mga Filipino foods,” ayon kay Raquel Marzan-Ladia.

Binuksan ni Raquel Marzan-Ladia ang kanyang kainan Setyembre noong nakaraang taon. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ipinagmalaki ni Ladia ang inaalok na kambingan sa kanyang mga kostumer. Ang kinagiliwan na lutong Ilokano ay madalas aniya inoorder ng kanyang mga kostumer.

Binuksan ni Ladia ang kanyang kainan sa gitna ng pandemya kaya marami sa kanyang kostumer ay take out kapag umoorder.

Ibinibida sa Taste of Manila ang kultura, fashion, iba-ibang produkto at higit sa lahat ang mga kilala at katakam-takam na pagkain na lutong Pilipino.

Ayon kay Taste of Manila Executive Founder Rolly Mangante mahigit isandaan na ang nagrehistro na lalahok sa Taste of Manila 2022. Napakadami na po at iba-iba ang aspeto ng business ang sumasali mapa-restawran, insurance company, dental, at personal support worker PSW schools at iba-iba pa po na klase ng paninda dito sa Canada, sabi ni Mangante.

Kinumpirma ni Taste of Manila (TOM) street festival founder Rolly Mangante na tuloy ngayong taon ang TOM 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ginaganap ang street festival sa kalye ng Bathurst at Wilson kung saan may mga pagtatanghal, sayaw at banda. Kaya marami sa mga Filipino Canadians ang naeengganyo na saksihan ang masayang okasyon tuwing tagsibol sa bahagi ng North York ng siyudad kung saan marami sa mga Pilipino ang naninirahan.

Huling isinara ang kalye na bahagi ng North York sa Toronto para sa ‘Taste of Manila’ noong Agosto 2019. Litrato: Jessy Pareja

Ginawang virtual event ang Taste of Manila sa nakalipas na dalawang taon dahil sa mga paghihigpit dala ng pandemya.

Ang okasyon ay inaasahang dudumugin muli ng mga taong nais makisaya sa araw ng 20 hanggang 21 sa buwan ng Agosto ngayong taon. Ito po ay bukas tuloy-tuloy po mula alas-nuwebe sa Sabado [Agosto 20] hanggang [alas]-onse ng gabi ng Sabado. At sa araw ng Linggo hanggang alas-sais [naman] ng gabi, ani Mangante.

Dahil dito isasarado ang isang kilometro na bahagi sa kalye ng Bathurst mula sa kanto ng Wilson Avenue patungong Sheppard Street mula ala-una ng madaling araw Agosto 20 hanggang sa hatinggabi araw ng Linggo.

Hindi pa tiyak kung sino-sino ang Filipino guest celebrities na makikisaya sa Taste of Manila TOM 2022.