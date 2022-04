Canada ni-renew ang pangako sa co-op housing sa pamamagitan ng major investment

Sinabi ni Hussen na inaasahan ng gobyerno na makakapagtayo ng 6,000 na bagong co-operative housing units sa buong Canada kasama ang Vancouver.

Makikipagtulugan kami sa co-op housing Federation of Canada at marami pang ibang miyembro ng co-op sector para idisenyo ang bagong Co-operative Housing Development Program para magtayo ng bago, abot-kaya at energy-efficient at accessible na mga bahay.

Ang housing co-op ay isang asosasyon na nagbibigay ng bahay sa resident members na magkakasamang nagtatrabaho para patakbuhin ang isang non-profit na negosyo at komunidad. Ang mga umuupa ay umaakto na parang shareholders sa pagme-maintain at pagbabayad ng kanilang bahay.

Bilang parte ng co-op housing allotment, ang gobyerno ay nagpo-propose na mag-reallocate ng $500 milyon mula sa National Housing Co-Investment Fund, upang ilunsad ang bagong programa na papalawakin ang co-op housing sa Canada.

Ang mga bahay na tulad nito ay titiyakin na ang mga pamilya ay hindi na dapat mag-alala tungkol sa imposibleng pagpili sa pagitan ng pagbabayad ng renta o paglalagay ng pagkain sa mesa, ani Hussen.

85 co-op homes ni-repair sa Vancouver

Tinukoy ng ministro ang pagre-repair sa 85 na bahay para sa mga indibidwal at pamilya na mababa ang kita sa Kaslo Gardens Housing Co-operative na nasa East Vancouver, bilang ebidensya ng pangako ng gobyerno.

Ang upgrades na nagsimula noong spring ng 2018 at natapos noong Nobyembre ng 2020 ay gumastos ng $700,000 sa upgrades, kasama ang replacement ng mahigit 650 na bintana, mga deck, cedar fences, gayundin ang attic remediation, ayon kay Megan Humphrey, ang dating pinuno ng Kaslo Gardens Housing Co-operative.

Ang co-op ay itinayo noong 1989 at nagsimulang mabigo dahil sa edad at excessive moisture accumulation.

Progreso hindi pa rin sapat, ayon sa mga advocate

Ang improvements sa Kaslo Gardens at mas maraming investment co-ops ay magandang balita para sa mga nasa industriya na itinaas ang affordable housing sa mainit na housing market ng British Columbia B.C.

Marami sa mga building na ito ang nasa dulo na ng kanilang useful lives at kailangan ang investment na iyon, ani Thom Armstrong, ang executive director ng Co-operative Housing Federation of B.C.

Sinabi ni Armstrong na wine-welcome niya ang expansion ng co-op housing, sinabi na magandang balita ang makita ang isang reinvestment ngunit hindi ito sapat para tugunan ang problema sa abot-kayang pabahay.

Lahat tayo ay maaaring makinabang sa lahat ng 6,000 na bahay na iyon dito saBritish Columbia B.C. , at hindi pa rin malulutas ang krisis sa pabahay na kinakaharap natin, ani Armstrong.

Gayumnpaman, sinabi niya na siya ay hopeful na ang allocation ay magiging inspirasyon para sa mas maraming lupain at dolyares na ma-dedicate sa abot-kayang pabahay mula sa pederal at munisipal na mga gobyerno.

Umaasa ako na ito ay isang bit of a foothold sa bagong explosion ng bagong co-op development. At mahihikayat natin ang gobyerno na makita ito bilang isang magandang simula, ngunit hindi pa sapat para tugunan ang totoong problema.

Isang artikulo ni Baneet Braich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.