Ukrainian environmentalists sinusubaybayan ang posibleng Russian eco crimes

Talaganag malaking banta ito para sa buong mundo, ani Evgenia Zasiadko, pinuno ng environmental crimes team sa EcoAction, isang non-givernmental organization na isinusulong ang green policy sa Ukraine na naka-base sa Kyiv.

Nakatakas si Zasiadko mula sa Ukraine, naghanap ng ruta mula Kharkiv patungo sa kaligtasan sa isang bansa na hindi niya pinangalanan dahil sa alalahanin tungkol sa seguridad. Nagbabantay siya mula sa malayo, determinado na panagutin ang Russia para sa environmental damage sa Ukraine.

Mula sa kanyang panandaliang tahanan, siya at ang network na binubuo ng 15 ay nakakalat sa silangang Europa at binabantayang mabuti ang sinasabi nilang environmental crimes na ginawa ng Russia, ito raw ay anumang bagay na sanhi ng seryosong polusyon at pagkasira sa ecosystem at mga tao.

Sa ngayon nakapagtala na sila ng 144 na diumanoy environmental crimes gamit ang open-source intelligence, verified video at witness reports. Sinabi ni Zasiadko na inaasahan niya na mas marami pang insidente sa Silangang Ukraine ang wala pa sa kanilang radar.

Tinukoy ni Zasiadko ang maraming mga bidyo at larawan na nakolekta ng mga imbestigador ng fuel repositories na naglabas ng maitim na usok sa hangin matapos itong tamaan diumano ng mga missile o sadyang sinunog.

Pinsala ito sa mga industrial buildings. Ito ay energy safety at nuclear safety. Ito ay pinsala sa ecosystems at pinsala sa marine ecosystem dahil may ilang mga barko na binomba, aniya.

Ang mga propellant, explosives at heavy metals na ginamit sa mga armas ay naglalaman ng maraming contaminants kasama ang carcinogenic compounds, na maaaring mapunta sa hangin at tumagas sa lupa at tubig na may seryosong environmental impacts, ayon sa report mula sa Defence Research and Development Canada.

Ang laki ng bilang ng posibleng military contaminants at environmental repercussions ay isa pa sa mga rason na sinasabi ni Zasiadko kung bakit kailangan tapusin ng Ukraine ang digmaan sa lalong madaling panahon, hindi lang para sa kapakanan ng kanyang bansa kundi para sa Russia rin.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.