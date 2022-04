Matapos ang 10 taon na paglaban, Pilipina nadala na ang anak sa Newfoundland

Noong Pebrero, sa unang pagkakataon mula noong 2012, ang naturang Pilipina ay mayayakap na ang kanyang anak na si Jade, na nagawa na niya habang lumuluha sa St. John’s airport.

Pakiramdam ko hihimatayin ako. Iniisip ko na parang limang taong gulang pa lang siya, aniya.

Tulad ng maraming tao sa Pilipinas, umalis si Badiola para magtrabaho sa Canada at makapagpadala at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya.

Ang tanging problema? Kailangan niyang iwan ang tatlo niyang anak — sina Kate, Jelo at Jade, na 11, siyam at limang taong gulang, respectively, nang siya ay umalis.

Si Badiola ay patuloy na magtatrabaho para madala ang kanyang dalawa pang anak, na sina Jelo at Kate, sa Canada. Litrato: Mylene Badiola

Masakit. Malungkot, ani Badiola, na nilalabanan ang pag-iyak.

Hindi mo magugustuhan 'yung pakiramdam na iiwan mo ang mga anak mo para sa trabaho.

Ngunit habang papaalis siya para makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya, nangako si Badiola sa kanyang mga anak: Magtatrabaho ako para madala kayo dito.

Nagsimula siyang magtrabaho bilang counter attendant sa Tim Hortons sa downtown St. John’s, naging shift supervisor at ngayon ay isa ng manager trainee. Ang bahagi ng kanyang suweldo ay napupunta sa kanyang dating asawa, na nag-aalaga para sa kanyang tatlong anak, ina at kapatid na babae.

Mylene at Jade Badiola napaluha sa tuwa sa St. John's International Airport. Litrato: CBC / Jeremy Eaton

Walang pera para sa legal na tulong

Sa pagitan ng kanyang shifts, sinimulan niyang tingnan ang proseso ng pag-sponsor sa kanyang mga anak para pumunta sa Canada.

Dalawang taon pa ang lumipas bago niya nasimulan ang proseso, dahil akala niya ay nakaipon na siya ng sapat na pera. At nang siya ay nag-apply noong 2014 ang kanyang aplikasyon ay na-deny, aniya, ang dating asawa sa Pilipinas ay hindi nagsumite ng mga dokumento para sa kanyang bunsong anak.

Nagsimula si Badiola bilang isang counter attendant sa Tim Hortons sa downtown St. John's, at naging shift supervisor at ngayon ay isa ng manager trainee. Litrato: CBC / Jeremy Eaton

Sa requirements, lahat ng mga bata na nasa application ko ay dapat may medical requirements, aniya. Hindi niya ginawa ang paperwork ni Jade.

Sinimulan muli ni Badiola ang mahabang proseso, na umabot ng 18 na buwan bago pa tumama ang pandemya — ngunit nakalimutan niya na pirmahan ang isang espisipikong dokumento, na pinatay ang proseso bago pa ito magsimula.

Sa kanyang pangatlong pagsubok, nagpadala siya ng cheke sa halip na magbayad online.

Na-deny ang application.

Ang immigration ay very, very strict sa lahat ng requirements. Kaya naging mahirap.

Ngunit mayroon siyang mahabang listahan ng mga tao na nag-alok ng tulong, kasama ang may-ari ng Tim Hortons kung saan siya ay nagtatrabaho, na nagbayad para sa kanyang aplikasyon, at isang abogado na kaibigan na tumulong din sa paperwork, na walang bayad.

Habang ang kanyang trabaho at immigration paperwork ay kumain sa kanyang oras, nakita ni Badiola ang isang bagay na hindi niya hinahanap: pag-ibig.

Nagpakasal siya sa isang lalaki na taga-Newfoundland at nagkaroon ng dalawa pang anak: si Mikaal, 7, at Maya, 4. Ngunit ang dalawa pang anak sa Canada ay parehong namatay dahil sa Trisomy 18, isang pambihira ngunit seryosong kondisyon kung saan ang mga bata ay ipinapanganak na may tatlong kopya ng chromosome No. 18 sa halip na dalawa. Ang karamihan sa mga bata na ipinanganak na mayroon nito ay namamatay agad pagkapanganak.

Sanay na si Badiola sa mga hamon na ibinato sa kanya ng buhay sa nakalipas na 10 taon, aniya, ngunit siya ay nagdadalamhati pa rin sa pagkawala nina Nikolas at Malia.

Ngunit dahil may tatlong anak sa Pilipinas, isang determinadong Badiola ang disidido na baguhin iyon.

Noong Peb. 3, natupad nga ito. Matapos ang 10 taon ng mga tawag sa telepono, si Jade — ngayon ay 15 taong gulang na — ay dumating sa St. John's International Airport.

Kasama ang kanyang nakababatang mga kapatid at stepdad na hawak ang mga welcome sign at Canadian flag sa airport, si Badiola — ang kanyang boss at ibang mga kaibigan at supporters — ay hindi napigilan ang pagluha.

Pakiramdam ko tumigil ang pagtibok ng puso ko, aniya.

Mylene at Jade Badiola niyakap ang isa't-isa sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Litrato: CBC / Jeremy Eaton

Pagkalipas ng mahigit dalawang buwan, naka-enroll na si Jade sa isang eskuwelahan at nag-ice skating sa unang pagkakataon. Nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan sa St. John Bosco sa Shea Heights.

Ang kanyang 15 taong gulang na anak ay isa ng kuya sa pinakabagong anak na babae at lalaki ni Badiola.

Ngunit isa pa rin siyang tinedyer kahit saan man siya ipinanganak o nasaan man ang tinatawag niyang tahanan na ngayon.

Ayaw niyang itaas ang zipper ng kanyang hoodie, ayaw niyang magsuot ng gloves, ayaw niyang magsuot ng sumbrero, natatawang kuwento ni Badiola. Lagi kong sinasabi sa kanya, ‘Magkakasakit ka. Hindi ka Canadian.’

Habang nag-a-adjust ang pamilya sa pinakabagong miyembro ng kanilang tahanan sa Shea Heights, nanatili si Badiola na laser-focused sa isang unfinished business: ang dalhin sina Kate at Jelo sa Newfoundland and Labrador.

Hindi ako susuko, hindi ko susukuan ang mga anak ko, aniya. Isa na ang nandito, may dalawa pa.

Isang artikulo ni Jeremy Eaton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.