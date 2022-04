Canada nagpataw ng sanctions sa mga anak ni Vladimir Putin

Sina Katerina Tikhonova at Maria Vorontsova, ang mga anak na babae ni Putin, ay kabilang sa mga indibidwal na nadagdag sa sanctions list ng Canada habang pinaigting ng puwersa ng Russia ang kanilang pag-atake para kontrolin ang Silangang Ukraine.

Ang pagkilos ng Canada para i-sanction ang mga anak ni Putin ay dumating matapos mag-anunsyo ang Estados Unidos at United Kingdom U.K. ng parehong balita nitong unang bahagi ng buwan.

Ngayong Martes, tumawag si United States U.S. President Joe Biden sa allied leaders, kasama si Prime Minister Justin Trudeau, upang pag-usapan ang nagpapatuloy na digmaan at ang mga hakbang para panagutin ang Russia.

Si Maria Lavrova, ang asawa ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, ay pinangalanan din sa pinakahuling round ng sanctions.

Pinaigting ng Russia ang kanilang laban para kontrolin ang eastern industrial heartland ng Ukraine, mas pinalakas ang pag-atake sa mga siyudad at bayan na nasa front na daan-daang kilometro ang haba sa tinatawag ng mga opisyal mula sa parehong panig na bagong phase ng digmaan.

Matapos ang nabigong pagtatangka ng Russia na sakupin ang kapitolyo, idineklara ng Kremlin na ang pangunahing layunin ay masakop ang eastern Donbas region. Kung magtatagumpay, ang opensiba ay magbibigay kay President Putin ng mahalagang piraso ng Ukraine at isang tagumpay na maipriprisinta niya sa mga mamamayan ng Russia bilang justification para sa dumadaming casualties at economic sanctions na sanhi ng paglusob ng Russia noong Pebrero 24.

Sa nakalipas na mga linggo, umalis ang puwersa ng Russia mula sa Kyiv at nag-regroup para paghandaan ang all-out offensive sa Donbas. Ang Moscow-backed separatists ay nakikipaglaban sa puwersa ng Ukraine sa rehiyon sa nakalipas na walong taon at nagdeklara ng dalawang malaya na republika na kinilala ng Russia.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Thomson Reuters at Associated Press