B.C. gagastos ng $12M para makakuha ng lisensya ang internationally-educated nurses

Sinabi ng mga opisyal ngayong Martes na dapat paikliin ng pondo ang mahabang registration at licensing process, na sa kasalukuyan ay umaabot ng dalawang taon para makumpleto.

Kasama rin ang bursaries para sa 1,500 nurses — hanggang $16,000 bawat isa — para makatulong sa pagbabayad ng serye ng national at provincial assessments na required para maging lisensyado sa British Columbia B.C.

Sinabi sa isang pahayag na ang mga nurse na nag-aral sa labas ng British Columbia B.C. ngunit nais mag-practise sa probinsya ay magiging eligible para sa pondo, na may initial focus sa mga taong naninirahan na sa probinsya.

Sa kasalukuyan, ang internationally-educated nurses na nais maging lisensyadong nurse sa B.C. ay kailangan dumaan sa English-language testing at credential assessments. Kailangan din sila iproseso ng National Nursing Assessment Services (NNAS), Nursing Community Assessment (NCAS) at ng B.C. College of Nurses and Midwives (BCCNM).

Ang mga applications at assessments na iyon ay gagastusan ng isang prospective nurse ng hindi bababa sa $4,200. Kung kailangan nilang i-upgrade ang kanilang edukasyon, magkakahalaga ito ng libo-libo pa.

Sa pamamagitan ng bagong pondo, ipapakilala ng probinsya ang isang triple track system para sa assessments: ang mga nurse ay maaaring mag-apply para ma-evaluate sa multiple positions — tulad ng health-care assistant, licensed-practical nurse at registered nurse — nang sabay-sabay, sa halip na paisa-isa.

Sinabi ng probinsya na ang pagbabago ay dodoblehin ang bilang ng mga nurse na maaaring ma-test bawat araw.

Kasama rin sa pondo ang mahigit $2 milyon para makatulong sa recruitment at outreach.

Three-quarters ng unionized nurses nahihirapan sa workload

Noong unang bahagi ng taon, sinabi ng B.C. Nurses' Union na ang mga nurse ay burnout na at desperado para sa kaunting ginhawa. Ang staffing levels ay nasa kritikal na kondisyon bago pa man magkaroon ng COVID-19 na pandemya na nagpalala rito.

Noong Enero, napag-alaman sa isang survey na 76 per cent ng mga miyembro ng unyon (bagong window)ang nagsabi na ang kanilang workload ay tumaas mula nang magsimula ang COVID-19 na pandemya.

Sinabi ng survey na 51 porsyento ng mga nagtatrabaho sa emergency departments at intensive care units ay sinabi na ang pandemya ay mas itinulak sila na umalis sa propesyon sa susunod na dalawang taon.

Mula noong 2017 at 2020, ang bilang ng lisensyadong practical nurses sa British Columbia B.C. ay tumaas ng 12 porsyento. Ang registered nurses ay tumaas ng anim na porsyento.

Ngunit ang overall bilang ng nurses ay tumaas nitong mga nakaraang taon, gayundin ang demand. Ang mga nagreretiro, kasama ang tumatandang populasyon na mangangailangan ng dagdag na pag-aalaga, ang lumilikha ng bagong pressure sa sistema kasama ang pandemya.

Noong Pebrero, sinabi ng probinsya na magdadagdag ito ng 602 na bagong nursing seats sa public post-secondary institutions upang tugunan ang krisis sa staffing. Isinama nila ang mga puwesto para sa 362 registered nurses, 40 registered psychiatric nurses, 20 nurse practitioners at 180 licensed practical nurses.

Ang expansion ng nursing programs ay parte ng StrongerBC Economic Plan, na naglalayong isara ang skills gap sa pamamagitan ng isang generational commitment na pabilisin ang talent development at skills training para sa British Columbians.

Ang pondo ay manggagaling mula sa $96 milyon na ipinangako sa loob ng tatlong taon bilang parte ng budget noong isang taon na palawakin ang post-secondary training education at training capacity ng health professionals.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press