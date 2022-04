Canada mananatili ang mask requirement para sa biyahero matapos itong tanggalin ng U.S.

Palagi naming kinokonsulta ang mga eksperto at sa tuwing nagbabago ang payo na aming nakukuha dahil nagbago ang sitwasyon, babaguhin namin ang regulasyon, aniya ngayong Martes. Ngunit sa ngayon, it is what it is.

Ang kanyang mga komento ay dumating matapos patayin ng isang federal judge sa Florida ang requirement ng administrasyon ni Biden na magsuot ng face covering ang mga pasahero sa eroplano at mass transit.

Sa kanyang desisyon, sinabi ni U.S. District Judge Kathryn Kimball Mizelle na nabigo ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention na bigyang-katwiran ang mask mandate at hindi ito sumunod sa wastong regulatory procedures.

Noong Lunes ng gabi, sinabi ng Transportation Security Administration na hindi na nito ipapatupad ang masking requirement. Ang mga airline at paliparan sa buong Estados Unidos ay mabilis na tinanggal ang kanilang masking requirement para sa mga pasahero.

Nang tumanggap ng mga katanungan mula sa mga reporter sa Calgary, hindi nagkomento si Alghabra tungkol sa desisyon ng Estados Unidos ngunit sinabi na binabase ng gobyerno ng Canada ang desisyon nito sa siyensya at datos.

Canadian Transport Minister Omar Alghabra (archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Napatunayan na ang masks ay nagbibigay ng dagdag na layer ng proteksyon at patuloy naming susundin ang payo ng ating public health experts, aniya.

Ang mga regulasyon ay patuloy na nire-require ang ating carriers na i-require ang kanilang mga pasahero na magsuot ng mask.

Nire-require ng pederal na gobyerno ang mga pasahero na maging fully vaccinated para makasakay ng domestic at international flights sa karamihan ng mga paliparan sa Canada. Nire-require din ang mga pasahero na magsuot ng mask sa loob ng paliparan at rail terminals at habang nakasakay sa mga eroplano at tren.

In-extend ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC kamakailan ang mask mandate — na nakatakdang mag-expire noong Lunes — hanggang sa Mayo 3 upang magkaroon ng mas maraming oras para pag-aralan ang BA.2 Omicron subvariant ng coronavirus na ngayon ay responsable para sa vast majority ng mga kaso sa Estados Unidos.

Ito ay obviously isang nakakadismaya na desisyon, sabi ni White House Press Secretary Jen Psaki noong Lunes. Ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC ay inirerekomenda ang pagsusuot ng mask sa pampublikong sasakyan.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Associated Press