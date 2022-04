Pope Francis may 3 Canadian stops sa Hulyo para i-meet ang residential school survivors

Ang sources na kasama sa pagpaplano ng naturang na biyahe ay sinabi na ang Santo Papa ay hihinto sa Edmonton, Quebec City at Iqaluit sa isang apat na araw na pagbisita sa Canada. Hindi babanggitin ng CBC News ang confidential sources dahil hindi sila awtorisado na magsalita sa publiko.

Noong una, inanunsyo ng Santo Papa ang planong pagbisita sa kanyang mga pagpupulong sa Vatican noong Abril 1 kasama ang Indigenous na mga delegado mula sa Canada, kung saan humingi siya ng tawad para sa mga aksyon ng indibidwal na miyembro ng Simbahang Katolika (bagong window) ukol sa residential schools ng Canada.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Sinabi ng sources na ang pagbisita ay may tatlong planadong stops — na popondohan ng Simbahang Katolika ng Canada, na posibleng may federal dollars — na pinagdidiskusyonan bago ang mga pagpupulong sa Vatican.

Ang mga delegado na pumunta sa Roma ay inaasahan na magde-deliver si Pope Francis ng fulsome apology sa Canada para sa papel na ginampanan ng simbahan sa pagpapatakbo ng residential schools, na tutuparin ang isang pangunahing panawagan ng Truth and Reconciliation Commission.

Sinabi ni Métis National Council president Cassidy Caron na ang advance teams ay nag-scout na sa Iqaluit, Quebec City at Edmonton bilang paghahanda sa naturang pagbisita.

Métis National Council president Cassidy Caron (archives) Litrato: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Sinabi ni Caron na pinag-uusapan ng kanyang organisasyon ang planadong papal visit sa pamamagitan ng isang komite na nilikha ng Canadian Conference of Catholic Bishops.

Umaasa kami na pupunta ang Santo Papa sa Canada, ani Caron.

"Siya ay hihingi ng tawad, ide-deliver, hopefully, ang isang mas stronger apology … that goes a little bit further at kinikilala at ina-acknowledge ang papel ng Simbahang Katolika sa residential schools. Not just those individuals."

Sa isang pahayag sa CBC News, sinabi ng Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) na kinokonsulta nito ang national Indigenous organizations tungkol sa mga petsa at lokasyon, na hindi pa napa-finalize, at ipagpapatuloy ang mga diskusyon na iyon para sa programming ng pagbisita kapag ito ay nakumpirma na.

Ang Vatican ang may ultimate say, at sinabi ng sources na ang isang pormal na pag-aanunsyo ay inaasahan sa mga darating na linggo.

Ang papal visits ay inaabot ng hindi bababa sa isang taon para planuhin, kaya ang mga desisyon tungkol sa Canadian visit ni Pope Francis ay naganap sa loob ng mas maikling time frame. Magaganap din ito kasunod ng isang planadong pagbisita sa African continent sa unang bahagi ng Hulyo.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ni Olivia Stefanovich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.