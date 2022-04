Paano pinunan ng isang maliit na Asian store ng 2 Pilipino ang gap sa Labrador West

Ngayon naghahanda sila na muling mag-expand matapos ang kanilang Asian goods — kasama ang pulang hotdog, ramen, isda, tsaa at bubble tea — ay naging mabenta.

Ang Taste of Asia ay nagbukas noong Setyembre 2020 sa unang palapag ng Gallery 201 building sa Labrador City.

Sina Marie Torres at ang kanyang asawa, si Roy San Buenaventura, ay parehong nagmula sa Pilipinas, at nagbebenta ng lahat ng bagay mula make-your-own bubble tea kits hanggang ramen sa mga Canadian at mga imigrante, mayroon silang mga produkto mula sa Korea, Thailand, Vietnam, Japan, Pilipinas, India at marami pang iba.

Nakikita ko ang mga masasayang mukha na finally meron kaming tindahan na ganito dito sa Labrador West, ani Torres. Masaya sila at sinasabi, ‘Puwede bang magkaroon ng stock nito?’

Ang ideya para sa tindahan ay nagsimula ng maliit, ang mga may-ari ay umoorder ng mga items online at ibinebenta sa kanilang mga kaibigan mula sa kanilang tahanan. Sa gitna ng hapunan, nagdesisyon ang mag-asawa na magbukas ng tindahan.

Ngunit ang mag-asawa ay nag-alangan dahil hindi nila alam kung may merkado sa Lab West, ani Torres.

So bakit hindi natin subukan, tama? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, aniya. Hindi namin inaasahan na it will be that overwhelming … Gusto namin subukan muna tapos linggo kada linggo, nagkaroon kami ng maraming, maraming kostumer.

Ang dalawa ay nag-apply para sa mga permit na lumipat sa isang mas malaking retail space malapit mula sa kasalukuyan nilang puwesto, pahihintulutan sila nito na makakuha ng mas magandang wholesale rates mula sa isang Ontario-based distributor at palawakin ang kanilang inventory, ani Torres.

Narito ang isang virtual tour ng Taste of Asia shop sa Lab West:

Sinabi ni Torres na may pangangailangan sa komunidad, habang ang mga lokal na grocery stores ay hindi nag-aalok ng maraming Asian goods hinihilingan ang mga taong uuwi sa Pilipinas na magdala ng ilang produkto pabalik sa Canada.

Ngayon nandito na finally. Like, puwede ka nang bumili dito sa aming siyudad. Hindi na namin kailangan, like, magbayad ng shipping fees, ani Torres.

Sinabi naman ni San Buenaventura na umaasa silang gawing mas madali ang mga bagay para sa mga kostumer na hindi makakapunta sa kanilang tindahan.

Sa susunod na ilang buwan, umaasa kami na makakapag-deliver na rin, para sa mga tao na hindi makakapunta dito — dadalhin namin ang store sa kanila, ani San Buenaventura.

Umaasa ang dalawa na palakihin pa ang grocery store at magbukas ng isang café sa kanilang espasyo, kung saan magse-serve sila ng iba’t-ibang Asian goods na kanilang ibinebenta. Para kay San Buenaventura, kasama riyan ang kanyang personal na paborito: ang pulang hotdog.

Halos pareho ng lasa, ani San Buenaventura. Nagbabalik ang mga alaala ko mula sa aking kabataan.

Isang artikulo ni Heidi Atter (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.