Sales at average na presyo ng bahay bumaba noong Marso

Ang Canadian Real Estate Association, na kumakatawan sa mahigit 100,000 na mga realtor sa buong bansa, ay iniulat noong Martes na on average, ang mga bahay na naibenta sa Multiple Listings Service ay nasa $796,000.

Mas mababa ng tatlong porsyento mula sa all-time high na $816,720 noong Pebrero, isang mahalagang pagbabago ng direksyon matapos ang hindi pa nakitang pagtaas ng mga presyo ng bahay sa Canada na umiiral sa loob ng dalawang taon.

Habang ang merkado ay nananatili na historically very active, talagang nakita ang pagbagal noong Marso kumpara Pebrero in terms of activity at paglaki ng presyo, ani Canadian Real Estate Association CREA chair Jill Oudil. Ang isang buwan ay hindi nangangahulugan na ito ay isang trend, kailangan natin maghintay para makita kung ito na nga ang umpisa ng matagal nang hinihintay na paglamig ng merkado.

Ang average na selling prices ay bumaba, gayundin ang actual volume ng mga naibentang bahay. Ang total sales ay 5.6 porsyento na mas mababa noong Marso kaysa Pebrero. Mas mababa rin ng 16 porsyento mula sa all-time high na naitala sa parehong buwan noong isang taon.

Bagama’t mas mababa mula sa lebel noong Pebrero, ang average selling price ay mas mataas pa rin ng 11 porsyento kumpara kung nasaan ito noong nakalipas na taon. Ngunit ang bilis ng pagtaas ay bumabagal na rin. Ang annual increase noong Marso ay nasa kalahati ng 20 per cent annual gain (bagong window) na naitala noong Pebrero.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.