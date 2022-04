Vancouver opisyal na naging kandidato para i-host ang men’s FIFA 2026 World Cup games

Sa isang pahayag, ang organisasyon na namumuno sa international soccer ay sinabi na ang probinsya at ang City of Vancouver ay nagsumite ng mga dokumento para sumali sa candidate host city process, at ang B.C. Place ang prinopose na stadium.

...gayundin ang recent inspection visit ng isang delegasyon ng FIFA, sumang-ayon ang governing body ng world football na tanggapin ang kandidatura ng siyudad, ayon sa release.

Ang B.C. Place ay pagmamay-ari ng probinsya. Kung mapipili ang Vancouver ay maaaring mag-host ito ng tatlo hanggang limang games, ayon sa mga naunang report. Ang Toronto at Edmonton ay potensyal na host Canadian cities din.

Sinabi ni Melanie Mark, Minister of Tourism, Arts, Culture and Sport, sa CBC na ang tinatayang gastos sa pagho-host ng games ay nasa pagitan ng $240 milyon at $260 milyon. Sinabi niya na ang FIFA ay naglalayong ipahayag ang listahan ng mga matagumpay na bidder sa susunod na buwan.

Noong 2018, sinabi ng dating B.C. tourism minister na si Lisa Beare na noong tingnan ng mga opisyal ang bid hindi nila naklaro kung magkano ang inaasahang kontribusyon ng probinsya (bagong window) sa gastusin ng pagho-host. Sinabi ni Beare na kasama sa terms na iprinisinta ng komite ang abilidad ng FIFA na baguhin unilaterally ang stadium agreement sa anumang punto.

Ngunit sinabi ni Mark na itinulak ng pandemya si Premier John Horgan na utusan ang kanyang ministry na suportahan ang turismo at ang recovery ng sport sector mula sa impact ng COVID-19.

Ang pagho-host sa FIFA World Cup 2026 ay magsisilbi bilang beacon para sa industriya ng turismo sa B.C. habang nagrerekober ito mula sa napaka-challenging na dalawang taon, aniya.

Noong isang buwan, inanunsyo ni Mayor Kennedy Stewart na ang Vancouver ay maglalaan ng $5 milyon sa provincial bid para dalhin ang 2026 World Cup games sa siyudad, mahigit triple ng $1.5 milyon na ginastos ng lungsod sa pagho-host ng women's 2015 World Cup games sa Vancouver.

Ang 2026 tournament ay pagsasamahin ang 48 na bansa, tumaas mula sa 32 ng men's 2022 Qatar World Cup, na magsisimula sa Nobyembre.

Animnapu ng 80 matches sa 2026 ay inaasahan na magaganap sa Estados Unidos, ang Canada at Mexico ay magho-host ng 10 bawat isa.

Ang men's soccer team ng Canada ay nag-qualify kamakailan sa World Cup ngayong taon. Bilang isang host nation, ang Canada ay makakatanggap ng automatic entry sa 2026 tournament.

Isang artikulo ni Karin Larsen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.