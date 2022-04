Health Canada inaprubahan ang AstraZeneca COVID-19 treatment na Evusheld

Pinayagan ng Health Canada ang gamot — na Evusheld — para gamitin ng mga indibidwal edad 12 taong gulang pataas na immunocompromised at malamang hindi magkakaroon ng sapat na immune response mula sa COVID-19 na bakuna, o para sa mga tao na hindi inirerekomenda ang COVID-19 na bakuna.

Habang ang bakuna ay umaasa sa isang intact immune system na magdebelop ng targeted antibodies at infection-fighting cells, ang Evusheld ay may lab-made antibodies na tixagevimab at cilgavimab, na idinisenyo na magtagal sa katawan ng ilang buwan para i-contain ang virus in case magkaroon ng impeksyon.

Ituturok ng isang health-care professional ang bawat antibody sa pamamagitan ng injection, kadalasan sa puwet.

Ang side effects para sa isa hanggang 10 recipients ay maaaring kasama ang rash, pananakit at pangangati sa site ng injection, na may mas maliit na bilang ng mga tao na makakaranas ng posibleng pagsakit ng ulo, chills o soreness matapos tumanggap ng shot.

PANOORIN | Immunocompromised Canadians may mga concern tungkol sa malawak na reopening ngayong spring:

Sinabi ng Health Canada sa isang pahayag ngayong Huwebes na wala pang sapat na datos para tiyakin na ang Evusheld ay ligtas para gamitin ng mga buntis o breastfeeding na mga ina, kaya ang mga indibidwal ay pinapayuhan na ikonsulta ang potential benefits at risks sa isang health-care professional.

Ang therapy ay naaprubahan na sa Estados Unidos at ang paggamit dito ay inirerekomenda ng European Medicines Agency.

Proteksyon laban sa BA.2, ayon sa Health Canada

Ang Evusheld ay sinuri laban sa BA.1, BA.1.1 at BA.2 subvariants ng Omicron sa isang recent study (bagong window) mula sa Washington University sa Estados Unidos, isang pag-aaral na hindi pa na-peer review.

Ang datos mula sa pag-aaral ay ipinapakita na ang therapy ay binawasan ang amount ng virus na na-detect sa mga sample, ang viral load, ng lahat ng tested Omicron subvariants sa baga ng mga daga, sabi ng AstraZeneca. Ipinakita rin sa pag-aaral na nilimitahan nito ang pamamaga ng baga isang kritikal na sintomas sa malalang COVID-19 na impeksyon.

“Ang Evusheld ay inaasahan na ire-retain ang neutralizing activity laban sa Omicron subvariant BA.2, ang dominant variant ngayon sa maraming komunidad sa Canada,” ayon sa pahayag ng Health Canada ngayong Huwebes.

Pagdating sa mga tao, napag-alaman na ang Evusheld ay binabawasan ang panganib ng pagdedebelop ng symptomatic COVID-19 ng 77 porsyento sa mga trial na isinagawa bago tumama ang Omicron, sinabi ng drug regulator ng Britain noong nakaraang buwan. Ang proteksyon ay nagtagal ng hindi bababa sa anim na buwan matapos ang isang single dose, ayon sa Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ng Britain.

Sinabi ng Medicines and Healthcare products Regulatory Agency MHRA na ang treatment ay hindi dapat ibigay sa mga tao na infected ng COVID-causing SARS-CoV-2 virus, o ang mga tao na nagkaroon ng recent exposure sa isa pang tao na may virus.

Ang properties ng Omicron ay nakita na iniiwasan ang proteksyon mula sa bakuna sa mas malaking degree kaysa sa dating variants, gayundin ang pagpapahina sa ilang monoclonal antibody treatments na ginagamit sa ilang pasyente, tulad ng casirivimab/imdevimab at sotrovimab.

Inanunsyo ng AstraZeneca noong Pebrero na nagkaroon ito ng kasunduan sa pederal na gobyerno na mag-supply ng 100,000 doses ng Evusheld para i-deliver ngayong 2022, pending approval sa Canada.

Ang partnership ng AstraZeneca sa Oxford University ay nauwi sa isa sa pinakamaaagang pag-apruba ng mga COVID-19 na bakuna. Habang ang pambihirang clotting isyu ay naranasan ng ilang tao na tumanggap ng bakuna sa maraming Western na mga bansa, kabilang ang Canada, para i-de-emphasize ang paggamit nito, ang bakuna ay ibinigay sa halos tatlong milyon na Canadians at 67 milyon na mga tao sa buong mundo, ayon sa datos ng Health Canada at ng tracking ng Our World in Data, respectively.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.