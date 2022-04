[Ulat] Pagninilay-nilay ng Filipino Canadians sa panahon ng Kuwaresma

Ipinagdasal ni Chinky na gabayan siya ng Panginoon. Siyempre Holy Week ito 'yung ano na talagang napakaimportante na mag-reflect kung ano'ng mga bagay ang pinakaimportante sa atin 'di ba? At sana kahit na pagkatapos ng Mahal na Araw nandoon pa rin 'yung pagiging mapagdasal at magawa ang banal na obligasyon natin sa Panginoon, sa mga tao, sa mga nangangailangan ng tulong sa atin, hindi lang puro labas-labas, sabi ni Chinky.

Taimtim na nagdasal si Chinky matapos ang dinaluhan na misa. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Nakatira si Chinky malapit sa kahabaan ng kalye ng Bathurst sa North Toronto kung saan matatagpuan ang simbahan. Kilala ang bahaging ito ng siyudad sa daan-daang mga Pilipino na nakatira sa naturang lugar. Sa katunayan, naglalakad lang mula sa kanyang tirahan si Chinky tuwing magsisimba.

Hiling ni Chinky na tumibay pa ang kanyang pananampalataya. Holy Week talaga 'yung moment na kailangan ng reflection [then] after Holy Week parang wala na. So hinihingi ko 'yung biyaya ni Lord na to be with the state of grace sa lahat ng panahon kahit hindi Holy Week at 'yung reflection na palagi gawing asal na laging magpasalamat at hindi makalimot sa mga banal na obligasyon natin tulad ng church visit, Sunday obligation, at pagdarasal maging sa bahay. Mahalaga 'yun hindi lang sa ngayon, aniya.

Ang Mahal na Araw ay mahalagang bahagi sa mananampalataya ng Simbahang Katolika. Ito ay nagmamarka sa huling linggo ng pagbabalik ni Hesus sa Jerusalem. Nag-uumpisa ito sa Linggo ng Palaspas at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay. Ito ay gaganapin mula Abril 10 hanggang Abril 17 sa taong kasalukuyan.

Ayon naman kay Maria Fe Fuentes, nag-aalaga ng matatanda o care provider, higit kailanman ay mahalaga sa panahon ngayon ang pananampalataya sa Panginoon.

Nasa krisis tayo lalo na may pandemya at lahat-lahat na rin ng mga pagsubok 'yun lang po ang ating refuge ang ating Panginoon. Kasi kung siya nga po ay nagpakasakit at nagpakamatay [para] sa atin paano pa lalo kung tayo ay magbalik-loob tayo sa Panginoon. Sana ma-reflect po natin lahat 'yan, sabi ni Fuentes.

Aktibo si Maria Fe Fuentes na nagboboluntaryo sa simbahan. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Madalas makikita si Fuentes sa simbahan tuwing Linggo ng hapon na tumutulong sa idinadaos na misa sa wikang Tagalog para sa mga mananampalataya na Pilipino. Bahagi rin umano siya sa mga isinasagawang novena at sa choir ng simbahan. Masyado akong nagtatrabaho minsan. Kaya sabi ko nga kay padre sa confession ko [na] minsan nawawalan ako ng oras na 'yung regular Sunday church [service]. Gusto ko maglaan pa ng maraming oras sa pagdarasal at magpasalamat sa lahat ng biyaya ni Lord sa akin, ani Fuentes.

Isa sa nais na daluhan ni Fuentes ang marami sa tradisyon tuwing Mahal na Araw. Malimit niyang dinadaluhan ang ‘Mass of the Lord’s Supper’ sa araw ng Huwebes, ang ‘Veneration of the Cross,’ Istasyon ng Krus at ‘The Seven Last Words’ sa Biyernes at ang Linggo ng Pagkabuhay.

Gusto rin tuparin ni Fuentes ang tradisyon ng Visita Iglesia kung saan mag-iikot ito para bisitahin ang pitong simbahan sa iba’t-ibang bahagi ng Ontario.

Gusto ko 'yung makumpleto ang Visita Iglesia - seven churches hanggang sa Easter Sunday. Nagawa ko na ang pangungumpisal ngayon kaya medyo gumaan na ‘yong loob ko, wika ni Fuentes. Sa Biyernes, balak namin na mag-pilgrimage diyan sa Our Lady of Grace Shine sa King City. Sa Biyernes, more on observance of silence ... peace and quiet sa bahay at saka hangga’t maaari pag-aayuno at dasal.

Laman ng mensahe sa idinaos na misa noong Miyerkules ang kahalagahan sa asal ng pag-amin at ang hindi pagtanggi kung may nagawang kasalanan. Pinapaalala na huwag maging bulag sa makasalanang gawain at maging tapat bilang Kristiyano na mahalaga diumano para sa tiwala ng isang relasyon, sa integridad at sa kredibilidad ng pagkatao.

Sa Abril 17, araw ng Linggo, nakatakdang idaos sa parking lot ng simbahan ang isang prosesyon para sa tradisyon na Salubong pasado alas-kuwatro ng madaling araw.

Ang Pilipinas ay tahanan ng 76 milyon na mga Katoliko ayon sa Pew Research Center (bagong window). Walo sa bawat sampung Pilipino (81%) ay Katoliko.