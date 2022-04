Canadian na mga sundalo ipapadala sa Poland para sa humanitarian mission

Sa isang pag-aanunsyo sa Canadian Forces Base Trenton ngayong Huwebes ng umaga, sinabi ni Defence Minister Anita Anand na ang misyon ay tutulong para tiyakin na ang Ukrainians na tumatakas mula sa giyera ay makakakuha ng pinakamahusay na posibleng suporta.

Binigyan ng awtorisasyon ni Anand ang hanggang 150 na sundalo na sumama sa misyon, ngunit 100 muna ang ipapadala ngayon. Sila ay tutulong sa pagpoproseso ng refugees, at magbibigay rin ng medical support services.

Ang misyon ay isang tugon sa request mula sa gobyerno ng Poland habang sinusubukan nilang harapin ang pagdating ng maraming Ukrainian na tumatakas sa digmaan.

Mahigit 4.7 milyon na Ukrainians ang umalis patungo sa mga kalapit na bansa mula nang lumusob ang Russia noong Pebrero. Sa mga iyon, mahigit kalahati — halos 2.7 milyon — ang tumakas sa Poland.

Ang Krakow, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa bansa ay may 800,000 na residente, at nagbago sa loob ng ilang linggo lamang at ngayon ay nasa halos isang milyon matapos dumating ang 150,000 na displaced Ukainians.

Ang Canadian Armed Forces CAF members ay nasa Poland noong isang linggo at sinusuri ang posibilidad ng pagde-deploy ng mga tropa doon upang tumulong sa refugee crisis.

Naglunsad ang gobyerno ng isang espesyal na programa sa imigrasyon noong nakaraang buwan na pahihintulutan ang Ukrainian refugees na mamuhay at magtrabaho sa Canada ng hanggang tatlong taon, nangako rin ang bansa na tatanggap ng unlimited na bilang ng mga refugee na tumatakas mula sa digmaang Ruso.

Mas maraming military aid ipinangako sa budget

Ang federal budget na ipinahayag noong nakaraang linggo ay nangako ng dagdag na $500 milyon na military aid sa Ukraine.

Sinabi ni Anand ngayong Huwebes na bahagi ng aid na iyon ay manggagaling sa kasalukuyang inventory ng Canada habang ang isa pang bahagi ay kailangan i-procure.

Kami ay aktibong engaged sa ilang mga supplier kaugnay ng additional procurements, sabi ni Anand, inaasahan niya na magkakaroon ng mas maraming detalye sa lalong madaling panahon.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Janyce McGregor