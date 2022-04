Canada naka-high alert para sa disinformation at interference ng Russia: minister

Sa isang interbyu, sinabi niya na ang Russia ay isang palaaway at masamang aktor pagdating sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan sa cyberspace, ngunit tiwala siya na kayang harapin ng Canada ang naturang problema.

Nagbabala siya na ang gobyerno ay naghahanda para sa paghihiganti ng Russia sa cyberspace dahil sinusuportahan ng Canada ang paglaban ng Ukraine laban sa agresyon ng puwersang militar ni Vladimir Putin.

Ang Canada at lahat ng allies ay nananatili on high alert para sa paghihiganti ng Russia sa anyo ng disinformation at foreign interference, aniya.

Noong Miyerkules, nag-post ang electronic spy agency ng Canada sa Twitter ng isang update tungkol sa Russia-backed disinformation, na kanilang binabantayan.

Sinabi ng Communications Security Establishment na ang Kremlin ay gumagamit ng mga platform tampok ang antisemitic, anti-LGBTQ, anti-immigrant at anti-globalist material para manipulahin ang global audiences.

Ang surveillance agency, na binabantayan at dine-decode ang mga signal intelligence kasama ang online activity, ay ibinunyag na ang Russia ay nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa involvement ng Canada sa labanan sa Ukraine gamit ang media na kontrolado nito.

Kasama sa mga maling salaysay ng Kremlin ang mga dinoktor na imahe ng mga miyembro ng Canadian Armed Forces sa Ukraine at ang false claims na ang mga sundalong Canadian ay nagkakasala ng war crimes.

Sinabi ni Mendicino na ang Canada ay isang world leader sa pagkomprontra sa mga banta tulad nito at, kasama ang mga allies, gumagamit ng lahat ng tools na nasa kanilang disposal para ma-detect ang online deception mula sa Russia at pahinain ang impact nito.

Ang kanyang pahayag ay dumating matapos magtabi ang gobyerno ng $28 milyon sa budget para labanan ang disinformation sa loob ng Canada at ng mga dayuhang aktor gaya ng Russia, Tsina at Iran.

Kilala ang Russia bilang isang palaaway at masamang aktor sa espasyo na ito. At gayundin ang iba pang state actors kaya naman nananatili tayo on high alert, aniya.

Sinabi ni Mendicino na ang pag-call out sa mga kasinungalingan — kasama ang assertion ni Putin na ang pagsalakay sa Ukraine ay idinisenyo upang i-de-Nazify ang bansa — ay isang kritikal na unang hakbang para pahinain ang impact ng disinformation.

Dagdag pa niya ang Canada ay malapit na nakikipagtulungan sa G7 partners at sa Five Eyes — isang intelligence alliance sa pagitan ng Canada, U.K., Australia, New Zealand at Estados Unidos — upang labanan ang disinformation, na sinabi niyang ginagamit para pahinain ang mga demokrasya sa buong mundo.

Mahigit $13 milyon ng budget ang gagamitin para i-renew at i-expand ang G7 rapid response mechanism na idinisenyo para ma-detect at ma-identify ang foreign interference at state-sponsored disinformation.

Ang dagdag na pondo ay tutulong upang labanan ang pagtatangka na sirain ang tiwala sa gobyerno mula sa loob ng Canada, kasama ang $10 milyon para i-co-ordinate, idebelop at ipatupad ang government-wide measures na idinisenyo para labanan ang disinformation at protektahan ang ating demokrasya.

Disinformatipon ‘sinisira ang demokrasya,’ sabi ng ministro

Nagbabala si Mendicino na ang disinformation ay ginagamit ng extremist groups, kabilang ang white supremacists, para sirain ang tiwala sa gobyerno ng Canada.

Ang mga bigot ay pumupukaw ng hatred sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa mga Hudyo, Muslim at iba pang minority groups, aniya, na madalas na sinisipsip ang mga taong may iba pang mga hinaing.

Ang isa sa pinakamapanirang aspeto ng disinformation ay kung paano ito nakakaakit ng mga tao na maaaring pagod na at frustrated sa maraming bagay at hatakin sila sa mas kasuklam-suklam at extremist na layunin, aniya.

Sinabi ni Mendicino na ang tactics para sadyang linlangin ang mga tao at baliin ang katotohanan ay ginagamit ng ilang lider ng Freedom Convoy na umokopa sa mga kalsada ng downtown Ottawa sa loob ng tatlong linggo.

Sinabi niya na kabilang sa mga aral na natutunan mula sa blockade ay kung paano ginamit ang disinformation bilang taktika para lituhin ang mga tao at sirain ang tiwala sa demokrasya.

Sinabi niya na ang disinformation, na lumalaki sa nakalipas na mga taon, ay nagdi-divide at nagpo-polarize bagama’t ang ilang kasinungalingan na umiikot sound at times absurd.

Ang nosyon na ang Canada ay naging isang diktaturya ay kasing layo sa kaliwang panig na iyong mararating before you are over the wall, aniya. Ngunit ang mga bagay na ito ay nangyari.

Sinabi ni Mendicino na lumikha ang pandemya ng isang fertile ground para sa disinformation, tinukoy niya ang kanyang sinasabi na isang sinasadyang kampanya para magkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa mga bakuna.

Sinabi ng ministro na hindi lang dapat i-call out ang mga kasinungalingan, kailangan i-educate ng gobyerno ang mga tao para ma-spot nila ang materyal na idinisenyo para sila ay i-mislead. Sinabi niya na ang social media platforms ay may importanteng papel na ginagampanan sa pagle-label ng misinformation.

Isang artikulo ni Marie Woolf (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.