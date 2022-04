Mga ospital sa Ontario nahaharap sa virus-related absences sa gitna ng 6th wave

Tinanong ng Opposition New Democrats ngayong Miyerkules kung ano pang mga hakbang ang gagawin ng probinsya upang maiwasan muli ang pag-postpone sa mga matagal nang na-delay na procedures.

Sinabi ni Health Minister Christine Elliott na ang peligro na mangyari iyon ay hindi mataas dahil ang probinsya ay nagdagdag ng hospital beds at ngayon ay may antiviral drugs na upang gamutin ang COVID-19.

Ontario Health Minister, Christine Elliott (archives) Litrato: La Presse canadienne / Chris Young

Ngunit pagkatapos ng ilang araw sinabi ng top doctor ng Ontario na maaaring makakita ng hanggang 600 na pasyente sa intensive care sa ongoing sixth wave, sinabi ng mga ospital na nararanasan na nila ang pressure bilang resulta ng staff absences dahil sa virus.

Sinabi ng Kingston Health Sciences Centre na mas maraming empleyado ang tumatawag na sila ay may sakit na COVID-19 sa kasalukuyan kaysa sa kahit ano'ng panahon sa pandemya.

Sinabi ng London Health Sciences Centre na ang sixth wave ay nagkaroon ng significant impact, partikular mula sa tumataas na bilang ng staff na hindi nakakapasok dahil sa impeksyon o exposure mula sa COVID-19.

Sinabi ng Hamilton Health Sciences na bumalik na sa 80 porsyento ang pre-pandemic services ngunit wala ito sa posisyon na patuloy itong i-ramp up dahil ang staffing ay precarious dahil sa mga worker na nag-isolate at iba pang factors.

Peligro ng surgery cancellations ‘masyadong mataas’: New Democratic Party NDP

Kailan lang pansamantalang itinigil ng Ontario ang surgeries at iba pang procedures noong Enero dahil ang mga ospital ay nasa ilalim ng pressure mula sa unang wave ng Omicron cases.

Mula noon, tinanggal ng probinsya ang karamihan sa public health measures na nakatuon sa pagkontrol ng virus at binanggit ng mga opisyal na hindi ito ibabalik habang ang mga kaso at hospitalizations ay tumataas muli.

Tinukoy ni New Democratic Party NDP Deputy Leader Sara Singh ngayong Miyerkules na ang mga komento na binitawan ni Dr. Kieran Moore kamakailan, ang chief medical officer ng probinsya, ay ipinapahiwatig na ang ICU admissions ay maaaring umabot sa 600 sa susunod na mga linggo ng sixth wave.

Kapag napuno ang mga ICU, walang choice ang mga ospital kung hindi i-redeploy ang critical staff resources mula sa surgeries, aniya sa lehislatura.

Bakit ang gobyerno na ito ay patuloy na ikini-claim na lahat ng bagay ay OK kahit na ang peligro na makansela ang mga surgery ay napakataas?

Sinabi ni Elliott na ang bagong hospital resources ng probinsya at ang ibang mga treatment para sa COVID-19 ay makakatulong na iwasan ang sitwasyon na ito.

Anuman ang mangyari with respect to the pandemic, maaari natin ipagpatuloy na pangalagaan ang mga tao na may COVID, pero ipagpatuloy pa rin ang mga surgeries na hinintay ng maraming tao sa loob ng mahabang panahon, aniya.

Ayaw natin na maghintay sila ng mas matagal.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.