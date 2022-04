‘Talagang tama’ na tawagin ang mga aksyon ng Russia sa Ukraine na genocide, ani Trudeau

May mga opisyal na proseso sa pagdedetermina kung ito ay genocide, ngunit sa tingin ko talagang tama na mas maraming tao ang magsalita at gumamit ng salitang genocide in terms of what Russia is doing, kung ano ang ginawa ni Vladimir Putin, ani Trudeau sa isang news conference sa Laval, Que.

Tinutukoy ni Trudeau ang militar na pag-atake ng Russia sa mga sibilyan (bagong window), kabilang ang pagta-target sa health-care facilities at train stations, gayundin ang sekswal na karahasan sa labanan. Sinabi rin niya na inaatake ng Russia ang pagkakakilanlan at kultura ng Ukraine.

Ang lahat ng mga bagay na ito na war crimes ay responsable si Putin, ang lahat ng mga bagay na ito ay crimes against humanity, aniya.

Sinabi ni Trudeau na ang gobyerno ng Canada ay gumagawa ng aksyon bilang tugon, kasama ang pagpepetisyon sa International Criminal Court (ICC) (bagong window)na imbestigahan ang diumano’y Russian war crimes at sa pamamagitan ng pagpapadala ng Royal Canadian Mounted Police RCMP investigators sa International Criminal Court ICC (bagong window).

Ano ang nagka-qualify na genocide?

Ang depinisyon ng United Nations ng salitang genocide sa ilalim ng Genocide Convention ay parehong kasama ang pisikal at mental na elemento.

Kasama sa nauna, Ang pagpatay sa mga miyembro ng grupo, ang sanhi ng seryosong pananakit sa katawan o isipan ng mga miyembro ng isang grupo, ang sinasadyang pagpapahirap sa grupo ng mga kondisyon sa buhay na kinalkulang magdadala ng pisikal na pagkasira ng kabuuan o parte nito, ang pagpataw ng mga hakbang na may intensyon na pigilan ang panganganak sa loob ng grupo, at Puwersahang paglipat ng mga bata mula sa isang grupo patungo sa ibang grupo.

Ngunit sinasabi ng mental element na ang genocide ay dapat kasama ang malinaw na intensyon.

Ang intensyon ang pinakamahirap na elemento na madetermina, sinabi ng isang artikulo ng United Nations UN tungkol sa genocide (bagong window).

Para masabi na isa itong genocide, kailangan mapatunayan na may intensyon sa parte ng perpetrators na pisikal na sirain ang nasyonal, etikal, racial o relihiyosong grupo. Ang cultural destruction ay hindi sapat, o ang intensyon na simpleng i-disperse ang isang grupo.

Ang batas ay nire-require na ang mga biktima ay deliberately na tinarget, ayon sa artikulo.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.