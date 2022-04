Pinalawak na temporary foreign worker program kulang sa proteksyon, sabi ng institute

Noong isang linggo, sa isang balita na winelcome ng tourism industry ng Prince Edward Island, inanunsyo ng Canada na papalawakin nito ang temporary foreign worker program para isama ang pitong bagong sektor, kabilang ang accommodation at food services.

Kahit noong huling summer, isang panahon na pinabagsak ng pandemya, ang tourism sector ng Prince Edward Island P.E.I. ay nahirapan na punan ang mga trabaho.

Ang Cooper Institute, na gumawa ng ilang mga proyekto at ulat tungkol sa mga alalahanin kung paano poprotektahan at tatratuhin ang mga temporary foreign worker, ay kinikilala ang pangangailangan ng mga worker, ngunit sinabi rin na kung kailangan ng Canada ang mga ito dapat gawing mas madali para sa kanila ang manatili sa bansa.

Ang palagi naming panawagan ay para sa permanent residency, dahil parang ito ang lulutas sa maraming problema na sinusubukan nating lagyan ng Band-aids, sinabi ni Eliza MacLauchlan, ang program co-ordinator ng institute, kay Island Morning host Laura Chapin.

Ang pabahay ay patuloy na magiging importante na isyu para sa migrant workers, sabi ni Eliza MacLauchlan. Litrato: CBC / Rick Gibbs

Ang temporary foreign worker program ay ganoon pa rin, pinalawak lang ito. Nakikita natin ang mga tao na dumadating na may employer-tied work permits para sa limitadong time period. Ang ibig sabihin nito mahirap magsalita.

Sa isang email sa CBC News, sinabi ng pederal na gobyerno na patuloy itong magtatrabaho para i-improve ang proteksyon para sa temporary foreign workers.

Isang bagong programa ang magbibigay ng pondo sa mga grupo sa komunidad para sa support programs, at ang mga konsultasyon para sa mga pagbabago sa programa ay ongoing.

Ang pagbibigay ng akomodasyon sa mga darating na workers, sa gitna ng kinakaharap na housing crisis sa Prince Edward Island P.E.I. , ay maaaring maging isyu. Sinabi ng pederal na gobyerno na ang mga negosyo ay hindi kailangang direktang bigyan ng pabahay ang mga manggagawa, ngunit dapat tiyakin na may ligtas, suitable, at abot-kayang accommodation na available.

Sinabi ni MacLauchlan na magiging interesting na makita kung paano maaapektuhan ng pagdating ng mga worker sa tourism sector ang housing at labour markets.

Isang artikulo ni Kevin Yarr (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Laura Chapin