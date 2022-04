Bank of Canada itinaas ang benchmark interest rate sa 1%

Ang rate ng bangko ay nakakaapekto sa mga Canadian na negosyo at konsumer sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa rates na kanilang binabayaran at natatanggap gaya ng mortgages, GICs at savings accounts.

Ibinaba ng bangko ang kanilang rate sa barely above zero (bagong window) noong Marso taong 2020 nang magsimula ang pandemya.

Habang ang move na ito ay nakatulong sa ekonomiya na labanan ang unprecedented uncertainty ng COVID-19, nitong mga nakalipas na buwan, matindi ang pagbabalik ng inflation (bagong window) sa pinakamataas na lebel na nakita sa nakalipas na mga dekada, ito ang nagbunsod sa central bank upang simulan na i-unwind ang lahat ng cheap credit na iyon.

Palakihin ang larawan (bagong window) Inflation sa Canada mula Enero 2018. Litrato: Source: Statistics Canada / Chart: Dexter McMillan

Ito ang pangalawang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nagtaas ang bangko ng kanilang rate, at ang move ngayong Miyerkules ay ang unang back-to-back rate hike ng bangko mula 2017, gayundin ang pinakamalaking single hike mula noong taong 2000.

Inaasahan ng mga ekonomista na ang move, at dahil ang inflation ay naglalaro sa anim na porsyento, na mas marami pa ang paparating, at least hanggang ang rate ng central bank ay umabot sa dalawang porsyento — at posibleng lumampas pa.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.