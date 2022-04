Ano’ng maaasahan mula sa bagyo na tatama sa Manitoba, Saskatchewan at northern Ontario

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Nag-post ang Environment Canada ng blizzard warnings para sa southeastern Saskatchewan at southern Manitoba, kabilang ang winter storm warnings para sa maraming parte ng Manitoba at Ontario.

Ang travel conditions sa mga apektadong lugar ay inaasahan na lalala habang dumadaan ang araw.

Ito ang maaari mong asahan:

Miyerkules ng umaga: Travel concerns

Ang niyebe ay patuloy na babagsak sa southeastern Saskatchewan ngayong Miyerkules ng umaga habang ang Colorado low ay patuloy na makakaapekto sa lugar. Sinabi ng Environment Canada na ang blizzard conditions ay mabilis na magdedebelop habang umiigting ang sistema, may kasama rin ito na northerly winds na may lakas na 60 km/h at snowfall na 25 hanggang 50 sentimetro.

Sa Manitoba, ang sistema ay iigting sa blizzard conditions na inaasahang mabilis na kakalat papuntang hilaga buong umaga. Ang hangin na may lakas na hanggang 70 km/h ay naka-forecast.

Nagbabala ang Environment Canada sa mga motorista na ang mga daan sa mga apektadong lugar ay maaaring maging mapanganib dahil sa snowfall accumulation at low visibility, at sinabi na dapat iwasan ang pagbibiyahe o asahan ang delays kung susubukan nilang mag-travel.

Ang Royal Canadian Mounted Police RCMP sa Manitoba ay handang isara ang mga highway kung kinakailangan. Sa ngayon, ang mga sarado ay ang Highway 75 mula Morris hanggang sa United States U.S. border at Highway 1 (Trans-Canada) mula Elie hanggang Highway 34.

Mahigpit na pinapayuhan ng pulis ang mga tao laban sa pagbibiyahe at binalaan na ang mga magbibiyahe ay maaaring hindi matulungan ng rescuers kung sila ay ma-stranded o nangailangan ng assistance. Para sa updated na listahan ng kondisyon ng mga daan at closures, bisitahin ang Manitoba 511 (bagong window) page.

Iminungkahi ni Natalie Hasell, ang warning preparedness meteorologist ng Environment and Climate Change Canada, sa isang briefing noong Martes na dapat ikonsidera ng mga tao ang remote work options sa susunod na mga araw.

Ang mga komunidad sa labas ng mga lugar na may snowfall warnings ay maaapektuhan din ng bagyo. Bagama’t sila ay makakakita ng mas lesser snowfall, ang mga kondisyon ay magiging mahirap, kasama ang potensyal na reduced visibility.

Sa Kenora, Ont. area, inaasahan ang light snow na magiging heavy ngayong Miyerkules ng umaga at magpapatuloy hanggang Huwebes ng umaga, sabi ng Environment Canada.

9 n.u. Miyerkules: Sarado ang mga eskuwelahan

Inanunsyo ng school divisions sa Winnipeg noong huling bahagi ng Martes na lahat ng eskuwelahan at administration offices sa buong siyudad ay magsasara ng Miyerkules at Huwebes, at ang staff ay hinihikayat na manatili sa bahay.

Ito ang unang snow day para sa mga estudyante ng Winnipeg mula Abril 1997, nang ang tatlong araw na blizzard ay tumama sa southern Manitoba, na nauwi sa pagiging kilala bilang the flood of the century.

Maaari mong basahin ang listahan ng school closures para sa Manitoba dito. (bagong window)

Isang bus sa Broadway Bridge ng Saskatoon sa loob ng extreme cold warning noong Disyembre 30, 2021. Litrato: (Heywood Yu/The Canadian Press)

Sa Miyerkules: Isang maikling break

Isang maikling break mula sa bagyo ang inaasahan sa isang punto sa Miyerkules, ngunit ang mga residente ng Saskatchewan at Manitoba ay hindi dapat isipin na isa itong senyales para lumabas, o subukan na magpala ng niyebe mula sa kanilang property.

Huwag magpaloko. Ito ay isang sandaling paghinto lamang, ani Hasell.

Imagine na ito ay parang waves ng bagyo. So nangyari na ang first wave, tapos magkakaroon ng kaunting break, tapos magkakaroon ng second wave.

Miyerkules ng gabi: Mahirap ang pagbibiyahe

Ang pagbibiyahe ay inaasahan na magiging mas lalong mahirap habang dumadaan ang Miyerkules at isinasara ng pulis ang mga daan. Pagdating ng Miyerkules ng gabi, ang pagbibiyahe sa loob ng mga siyudad at komunidad ay maaaring maging imposible dahil sa accumulation ng niyebe at low visibility.

Hinihikayat ng CAA Manitoba ang mga tao na huwag magmaneho sa mga saradong daan, dahil ang roadside assistance crew ay hindi sila mapupuntahan. Pinabalik ng ahensya ang staff mula sa bakasyon at naglagay ng mas maraming worker sa mga call centre para tiyakin na may sapat na mga worker para tulungan ang sinumang na-stranded na drayber.

Sa Huwebes: Heavy snow sa northwestern Ontario

Sinabi ni Hasell na ang Colorado low ay magpapatuloy sa hilaga, at magdadala ng maraming niyebe at malakas na hangin sa northwestern Ontario sa Huwebes at Biyernes.

May tsansa rin ng freezing rain sa mga lugar sa paligid ng border ng Manitoba. Ang hangin ay magpapatuloy, bagama’t hindi na ito kasing lakas gaya noong unang bahagi ng linggo.

Miyerkules hanggang Biyernes: Posibleng power outages

Sinabi ng Environment Canada at hydroelectric companies na dapat maghanda ang mga tao para sa power cuts habang nananalasa ang bagyo.

Ang ilang tindahan sa Manitoba na-sold out ang mga generator nitong unang bahagi ng linggo habang hinahanda ng mga tao ang kanilang mga tahanan para sa bagyo.

PANOORIN | Mga tao nagmadali na mag-stock up bago tumama ang spring blizzard sa Manitoba:

Inilagay ng Manitoba Hydro ang lahat ng kanilang staff sa storm zone — mula sa front-line hydro workers hanggang sa back-end staff at IT workers — on notice na maaaring sila ay kailanganin.

Sinabi ni Bruce Owen, ang media relations officer para sa Manitoba Hydro, na may mga plano upang mabilis na mai-deploy ang mga crew mula Winnipeg papunta sa kahit saang hard-hit area.

Para sa mga tip kung paano maghanda para sa isang outage, bisitahin ang Manitoba Hydro website (bagong window), ang SaskPower website (bagong window) o ang Synergy North website (bagong window).

Biyernes at Sabado: Mas kalmadong mga kondisyon

Pagsapit ng Biyernes ng umaga, ang total na 30 hanggang 50 sentimetro ng niyebe ay inaasahan sa southern Manitoba, bagama’t posible ang 80 sentimetro sa ilang lugar na may mas mataas na elevation ayon sa Environment Canada.

Ang niyebe at hangin ay inaasahan na hihina sa Winnipeg pagsapit ng Biyernes, ngunit sa oras na maabot ng bagyo ang Great Lakes, inaasahan na magsi-shift ito papuntang hilaga — na maaaring makaapekto sa mga lugar sa northeastern Manitoba.

Ang temperatura sa Manitoba ay inaasahan na magiging below normal sa loob ng ilang araw, at ang niyebe at yelo ay maaaring patuloy na magdulot ng isyu para sa mga motorista.

Sinabi ng Environment Canada na ang cleanup mula sa bagyo ay maaaring magtagal hanggang sa susunod na linggo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.