Food industry nag-a-adjust sa malaking outbreak ng avian flu sa Canada, buong mundo

Sinabi ng Canadian Food Inspection Agency na ito ay isang unprecedented year para sa avian flu sa buong mundo, o kilala rin bilang bird flu.

Ang mga outbreak ng highly pathogenic avian flu strain na H5N1 ay na-detect sa Alberta, Ontario, Newfoundland and Labrador at Nova Scotia mula pa noong huling bahagi ng 2021.

Sa ngayon, hindi bababa sa 260,000 na mga manok ang na-euthanize o napatay ng virus sa Canada. Humigit-kumulang 166,000 ng mga ito ang nasa Alberta at 84,000 ang nasa Ontario.

Habang ang karamihan sa mga uri ng avian flu ay banayad, ang H5N1 ay maaaring magdulot ng seryosong pagkakasakit at kamatayan sa mga manok.

Sinabi ng Agriculture and Agri-Food Canada na maraming factor ang nagtutulak sa presyo ng pagkain kaya mahirap na humanap ng direct link sa pagitan ng mataas na presyo ng mga itlog at manok at ng virus, ngunit binabantayan itong mabuti ng ahensya.

Ang poultry at egg production sa Canada ay supply managed at mayroong mga mekanismo na maaaring i-deploy ng modelling boards upang bigyan sila ng flexibility na mag-adjust sa ganitong uri ng disruption na pinag-uusapan natin ngayon, ani Donald Boucher, director general ng sector development sa Agri-Food Canada.

Alam natin na ang ilan sa mga hakbang na iyon ay na-implement na rin, sa konteksto ng kasalukuyang (avian influenza) outbreak.

Naniniwala ang Canadian Food Inspection Agency na ang migratory birds ay responsable para sa 25 outbreaks sa Canada, at inaasahan na magkakaroon ng mas maraming kaso habang patuloy na lumilipad ang mga ibon patungong norte para sa summer. Sa ngayon, walang ebidensya ng farm-to-farm transmission.

Sa palagay ko ito ay, in more recent memory, isa sa mga mas malaking bilang ng mga kaso sa maraming probinsya ng avian influenza at ang unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng H5N1, sabi ni Dr. Mary Jane Ireland, isang chief veterinary officer.

Nag-set up ang Canadian Food Inspection Agency ng control zones sa mga lugar na may aktibong outbreak sa Ontario at Alberta na i-quarantine ang mga infected na hayop at limitahan ang movement ng goods at livestock sa loob at labas ng apektadong mga lugar.

Isa itong stressful na karanasan para sa mga farmer at small flock owners, ani Ireland, dahil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan.

Sinabi niya na ang ahensya ay naghahanda na rumesponde sa iba pang detections habang inaabangan ang paparating na outbreaks.

Walang human cases ang na-detect sa Canada, at ang avian influenza ay hindi significant na public health concern para sa mga malulusog na tao na hindi regular ang contact sa mga infected na ibon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.