Death toll mula sa mga landslide, pagbaha sa Pilipinas umakyat sa 43

Mahigit 100 katao ang nasugatan sa mga landslide sa lungsod ng Baybay sa central Leyte province na matinding tinamaan noong weekend at Lunes, ayon sa mga opisyal. Ang army, pulis at iba pang rescuers ay nahihirapan dahil sa putik at unstable na lupa at debris para hanapin ang mga nawawalang tao.

Ikinalulungkot namin ang kakila-kilabot na insidente na dahilan ng pagkawala ng maraming buhay at ang pagkawasak ng mga ari-arian, ani army brigade commander Col. Noel Vestuir, na tumutulong sa search and rescue.

Isang landslide area sa Baybay City, Leyte sa Pilipinas noong Lunes, Abril 11, 2022. Litrato: AP / Philippine Coast Guard via AP

Tatlumpu’t anim sa mga namatay ang narekober mula sa landslides na tumama sa anim na bayan sa Baybay, sinabi ng militar at lokal na mga opisyal. Pito pa ang nalunod sa baha sa central provinces ng Samar at Negros Oriental at southern Davao de Oro at Davao Oriental provinces.

Mas maraming mga rescuer at heavy equipment, kasama ang backhoes, ang dumating sa bayan ng Baybay na tinamaan ng landslides, ngunit ang patuloy na pag-ulan at ang maputik na lupa ang pumigil sa rescue efforts. Ang hamon ay, patuloy ang pag-ulan at hindi namin kaagad maki-clear ang landslide areas, ani Vestuir.

Nailigtas ng coast guard, pulis at mga bumbero ang ilang tao noong Lunes sa mga binahang komunidad, kasama ang mga na-trap sa kanilang mga bubong. Sa central Cebu city, nasuspindi ang eskuwela at trabaho noong Lunes at nagdeklara si Mayor Michael Rama ng state of calamity upang pahintulutan ang mabilis na paglabas ng emergency funds.

Isang lalaki ang nailigtas mula sa landslide sa Baybay City, Leyte sa Pilipinas noong Lunes, Abril 11, 2022. Litrato: AP / Philippine Coast Guard via AP

Humigit-kumulang 20 bagyo ang bumabayo sa Pilipinas kada taon, kadalasan sa tag-ulan ito nag-uumpisa sa buwan ng Hunyo. Sa mga nakalipas na taon, may mga bagyo rin na dumating sa panahon ng tag-init.

Ang disaster-prone na bansa sa Southeast Asia ay nasa Pacific Ring of Fire, kung saan marami sa volcanic eruptions at mga lindol sa mundo ang nagaganap.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.