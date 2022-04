Vaccine advisory body ng Canada inirekomenda ang boosters para sa lahat ng adults

Nabanggit na dati ng National Advisory Committee on Immunization NACI na ang boosters para sa dalawang grupo na ito ay dapat ikonsidera na discretionary. Sinabi ng Chief Public Health Officer ng Canada na si Dr. Theresa Tam ngayong Martes na ang booster shots ay magbibigay ng mas malakas na proteksyon habang tumataas ang caseloads.

Hindi mahalaga kung nasaan ka man sa Canada ngayon. Ipinapayo ko ang pagpapaturok ng booster shot, ani Tam sa isang press conference.

Inirerekomenda na rin ng National Advisory Committee on Immunization NACI ngayon na lahat ng bata edad 12 hanggang 17 ay bigyan ng booster dose.

Sa mga nakalipas na linggo, ilang probinsya ang nakakita ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases.

Malinaw na tayo ay nasa sixth wave, sinabi ni Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore noong Lunes sa mga reporter sa kanyang unang COVID-19 update sa loob ng mahigit isang buwan.

Ang kasalukuyang wave, ani Moore, ay itinutulak ng BA.2 variant at malamang ay magpapatuloy hanggang sa kalagitnaan o katapusan ng Mayo.

Bilang tugon, pinalawak ng probinsya ang access sa COVID-19 antiviral treatments para sa high-risk na mga tao at mahigpit na inirerekomenda ng mga opsiyal ang pagsusuot ng mask sa lahat ng indoor settings.

Ang pinakamalaking siyudad ng Saskatchewan ay nakakita ng malaking pagtaas sa viral load na na-detect sa kanilang wastewater.

Noong Lunes, naglabas ang mga researcher mula sa University of Saskatchewan ng kanilang pinakahuling ulat na nagpapakita ng 742 porsyento na pagtaas ng viral load na kinuha mula sa sewage samples sa Saskatoon.

Sa Nova Scotia, ang daily case counts mula sa highly transmissible na Omicron at BA.2 variant ay tumataas na mula pa noong huling bahagi ng Pebrero. Dramatiko itong tumaas mula nang alisin ng gobyerno ng probinsya ang karamihan sa public health restrictions noong Marso 21, kasama ang limit sa pagtitipon at mandatory masking sa karamihan ng pampublikong lugar.

Noong isang linggo, mahigpit na inirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang mabilis na deployment ng pangalawang COVID-19 booster shots para sa mga senior edad 80 pataas sa komunidad at sa mga namumuhay sa long-term care at iba pang congregate settings.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.