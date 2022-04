Malaking crowds para kay Poilievre senyales ng kakaibang Conservative leadership race

Ang lumalaking crowd ay mahalaga at ang pag-endorso ng mga MP ay hindi ironclad guarantees ng tagumpay, ngunit hindi rin ito nakakasama. At si Pierre Poilievre — kasama ang kanyang populist appeals hanggang sa frustration sa government gatekeepers at mga panawagan na gawin ang Canada na pinakamalayang bansa sa mundo — ay gumagawa ng magandang trabaho sa parehong hakbang.

Itinuweet ni Poilievre ang mga litrato sa kanyang rally sa British Columbia at sa Ontario na pinuntahan ng daan-daang tao. Ang kanyang pagbisita sa Calgary ngayong Martes at sa Edmonton sa Huwebes ay inaasahan na hahakot ng malaking crowds.

Ito ay hindi pa nangyayari sa isang leadership [race], ani Melanie Paradis, isang beterano ng dalawang nakalipas na Conservative leadership races at nagsilbi bilang deputy campaign director ng dating lider na si Erin O’Toole. Mayroon siyang compelling na istorya. Importante na i-credit iyon.

Habang wala pang kandidato sa leadership race na ito ang nagpakita ng abilidad gaya ng kay Poilievre na humakot ng tao, may iba pang paraan para pangasiwaan ang pagtakbo para sa liderato.

Ang dating MP at Ontario Progressive Conservative leader na si Patrick Brown ay kilala para sa kanyang political determination. Sinabi ni Paradis na habang si Brown ay nanahimik sa social media lately, tinatrabaho niya ang pagtawag sa telepono araw-araw mula umaga hanggang lampas hatinggabi, nagri-reach out sa mga potensyal na supporter, habang dumadalo sa mga event sa araw.

Patrick Brown (archives) Litrato: CBC / Angelina King

Nag-tweet din si MP Leslyn Lewis ng mga litrato kung saan siya ay nagbibigay ng talumpati sa sizeable crowds habang lumilibot sa Prairie provinces. Ipinakita rin niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagiging unang kandidato na opisyal na nakuha ang Conservative ballot sa pamamagitan ng pagsusumite ng kinakailangan na $300,000 in fundraising at signatures mula sa supporters.

Leslyn Lewis (archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ang kandidato na gumawa ng pinakamaraming komento tungkol kay Poilievre hanggang ngayon ay si Jean Charest, na hindi nakakita ng malaking crowds sa leadership race na ito. Sa halip, dinala niya ang paglaban kay Poilievre sa media.

Jean Charest (archives) Litrato: Radio-Canada / Oseremen Irete

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.