Ontario MP binisita ang Manitoba para pakinggan ang lokal na komunidad ng mga Pilipino

Sinabi ng Mississauga-Streetsville representative na nais niyang bumisita sa Manitoba upang mas makilala ang komunidad ng mga Pilipino. Sa kanyang dalawang araw na pagbisita, narinig niya ang mga Pilipino na ipinahayag ang kanilang mga alalahanin kabilang ang imigrasyon, pangangalagang pangkalusugan at suporta sa komunidad.

Maaari kong ipagpatuloy na kunin ang mga isyu at alalahanin na iyon at dalhin ito sa pederal na lebel para kapag kami ay gumagawa ng mga pagbabago o desisyon, maaari kong siguraduhin na maipapahayag ang mga concern para sa ating lahat, sinabi niya noong Sabado sa Philippine Canadian Centre of Manitoba.

Si Valdez, isang miyembro ng Liberal party, ay ang unang babaeng Pilipino na nahalal sa House of Commons. Sa ngayon, wala pang plano para bisitahin niya ang iba pang komunidad ng mga Pilipino sa Canada.

Bago ang kanyang pagbisita, inakala ni Valdez na ang mga concern ng Manitoban community ay magiging iba mula sa mga concern na narinig niya mula sa Filipino community sa Toronto. Matapos makipag-usap sa mga Manitobans sa Winnipeg at Steinbach, ang kanyang mga iniisip ay nakumpirma.

Nagbigay ito ng mas maraming motibasyon at inspirasyon sa akin na magpunta sa rural areas, hindi lang sa distinct, at heavily populated na mga siyudad, ngunit mas lumabas pa at talagang makinig at patuloy na maging boses sa pederal na gobyerno, ani Valdez.

Si Valdez, na may-ari ng Chietopia bakery sa Toronto at nakipagkompetensya pa sa The Big Bake ng Food Network Canada, ay inilarawan ang kanyang sarili bilang isang foodie. Huminto siya sa isang local Filipino restaurant sa Winnipeg upang makilala ang mas maraming pinuno sa komunidad — at para kumain.

Ang isa sa mga binisita ni Valdez sa Winnipeg ay ang FoodTrip Kitchen, na pagmamay-ari nina Lourdes Federis at Marianne Ferrer. Ang pagbisita ay sinadya bilang ang FoodTrip Kitchen ang kaisa-isang participating restaurant sa Manitoba para sa unang Filipino Restaurant Month sa Canada.

Ang may-ari ng FoodTrip Kitchen na si Lourdes Federis ay sinabi na naging inspirado siya sa pagbisita ni MP Rechie Valdez sa kanyang restawran. Mula kaliwa papuntang kanan: Edz Madriaga, Lourdes Federis, MLA para sa Tyndall Park na si Cindy Lamoureux, MP Rechie Valdez, Marianne Ferrer at Kris Ontong. Litrato: Kris Ontong

Sinabi ni Federis na ang pag-reach out ni Valdez sa komunidad at ang pagbibigay ng kanyang suporta ay nagbibigay pag-asa, at malaki ang kahulugan para sa komunidad ng mga Pilipino.

Bilang isang business owner at miyembro ng komunidad, binigyan niya kami ng inspirasyon at nagbigay ito ng inspirasyon sa akin sa maraming paraan. Ang kanyang istorya, ang kanyang mga mithiin at ang kanyang mga layunin para sa komunidad at para sa ating bansa sa kabuuan ay truly inspiring, ani Federis.

Sinabi ni Valdez na masaya siya na nakabisita sa Manitoba at nakakonekta sa Filipino community. Gusto niyang malaman ng komunidad na siya ang magiging boses nila sa House of Commons.

MP Rechie Valdez nakipagkita sa Filipino-Manitoban community members sa kanyang weekend trip sa Manitoba. Litrato: Kris Ontong

Pumunta ako dito at imbes na makarinig ng mga reklamo, napakinggan ko ang mga positibong bagay. Talagang ipinagmamalaki ko ito dahil [ang mga Pilipino] ang pinaka-hardworking, dedikado na grupo ng mga indibidwal na nakapag-ambag ng malaki sa bansang ito at patuloy na ginagawa ito.

Sinabi ni Valdez kasama si MP Kevin Lamoureux at MLA para sa Tyndall Park na si Cindy Lamoureux, na patuloy siyang magiging advocate para sa mga boses ng Pilipino sa lahat ng lebel ng gobyerno.

Isang artikulo ni Joanne Roberts (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.