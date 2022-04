Ontario pinalawak ang access sa COVID-19 antivirals, inirekomenda na mag-mask indoors

‘Malinaw na tayo ay nasa 6th wave, sabi ng chief medical officer of health ng Ontario na si Dr. Kieran Moore sa mga reporter ngayong Lunes sa kanyang unang COVID-19 update sa loob ng mahigit isang buwan.

Sa tingin namin ang wave na ito ay hindi huhupa hanggang sa kalagitnaan o katapusan ng Mayo.

Habang sinabi ni Moore na ang probinsya ay hindi ibabalik ang mask mandate sa indoor settings sa ngayon, sinabi niya na importante para sa mga tao na manatiling vigilant sa pamamagitan ng self-screening at testing para sa mga sintomas, at dapat magpabakuna.

Meron tayong mga tool para pahinain [ang wave], ani Moore, dagdag pa niya posible na ibalik ang mask mandates kung may seasonal rise sa mga kaso o nagkaroon ng banta sa health-care system.

Antiviral eligibility pinalawak

Ang Paxlovid, isang antiviral drug para gamutin ang COVID-19 na gawa ng Pfizer, ay inaprubahan sa Canada noong Enero 17.

Mula noong Marso 31, sinabi ng Health Canada na nakapagpadala na ito ng sapat na doses para sa 150,000 katao sa mga probinsya at teritoryo, na ipinamahagi on a per capita basis. Gayunpaman, mula noong nakaraang linggo, tatlong porsyento lamang ng allocated doses ng Ontario ang napunta sa mga pasyente, ayon sa nakalap na mga sagot ng CBC News sa pagtatanong nito.

Epektibo kaagad, sinabi ng probinsya na ang mga sumusunod na grupo ay eligible para ma-test at ma-assess para sa antivirals:

Mga tao edad 18 pataas na immunocompromised.

Mga tao edad 70 pataas.

Mga tao edad 60 pataas na mas kaunti sa tatlo ang vaccine doses.

Mga tao edad 18 pataas na mas kaunti sa tatlo ang vaccine doses at may isang kondisyon na kinokonsidera na mapanganib.

Dumating ang anunsyo kasunod ng report ng Public Health Ontario na nagpapakita na ang COVID-19 cases, test positivity rates at hospitalizations ay tumaas mula noong Marso 21, nang tinapos ng probinsya ang mandatory masking sa karamihan ng indoor na mga espasyo.

Ang full impact ng pagtatanggal ng masking at iba pang measures ay maaaring hindi pa naoobserbahan, dahil sa limitadong PCR testing eligibility at nahuhuling hospitalization data, ayon sa report.

Pinopropose nito na ibalik ang indoor masking at i-extend ang masking mandates sa high-risk settings bilang posibleng mga elemento ng isang layered strategy para pigilan ang pagtaas ng mga kaso.

Ontario pakikinggan ang payo ng top doctors ukol sa masks

Itinakda ng probinsya ang Abril 27 bilang petsa ng pagtatanggal ng lahat ng natitirang COVID-19 restrictions kasama ang masking sa long-term care homes, retirement homes, health-care settings, mga kulungan, mga shelter, congregate living settings at sa pampublikong transportasyon.

Gayunpaman, ang petsa na iyon ay malamang mapu-push back, sabi ni Moore ngayong Lunes.

Samantala, sinabi ni Health Minister Christine Elliott ngayong Lunes na ang mga opisyal ay susunod sa top doctors ng probinsya kung ibabalik o hindi ang pagsusuot ng mask.

Maraming tao ang pinili na patuloy na magsuot ng mask, iyon ang kanilang sariling kagustuhan, ani Elliott.

Ito ay isang bagay na hihintayin natin ang patnubay [ng top doctors] at kung ito ay isang requirement na irerekomenda nila babalik tayo sa pagsusuot ng mask, we will.

Nagbabala rin ang ulat na ang bilang ng mga bata sa Ontario na nakakaranas ng malalang sakit mula sa COVID-19 ay malamang tataas dahil sa tumaas na transmissibility ng BA.2 subvariant ng virus, pagtatanggal ng public health measures, limitadong vaccine eligibility at two-dose coverage sa mga bata edad 12 pababa.

Nang tanungin ngayong Lunes kung ibabalik ang pagsusuot ng mask sa mga eskuwelahan dahil sa datos na nakalagay sa report, sinabi ni Moore na hindi pa natin nakita ang anumang significant na banta sa kalusugan ng mga bata.

Ang BA.2 subvariant ang dominanteng strain ngayon sa pinakahuling wave ng pandemya, ayon sa dokumento. Ang proportion ng samples ay na-identify ang pagtaas ng BA.2 mula 12.3 porsyento sa linggo ng Peb. 13 hanggang sa 54 porsyento linggo ng Marso 13, ayon sa ulat.

Daily cases naglalaro sa 100,000 hanggang 120,000

Samantala, ipinapahiwatig ng wastewater surveillance na ang mga kaso ay tumataas mula pa noong kalagitnaan hanggang sa pagtatapos ng Marso.

Sinabi ng scientific director ng panel ng COVID-19 advisers ng Ontario na ang pinakahuling datos ay iminumungkahi na ang daily case counts para sa virus ay naglalaro sa 100,000 hanggang 120,000.

Noong isang linggo, pinalawak ng probinsya ang eligibility para sa ika-apat na dose ng COVID-19 vaccine sa mga tao edad 60 pataas, gayundin sa Indigenous residents at adult members ng kanilang household.

Ang ika-apat na dose ay available na sa long-term care at retirement home residents at sa immunocompromised na mga tao sa Ontario.

Dumating ito habang iniulat ng Ontario na 1,090 na tao ang nasa ospital na may COVID-19 ngayong Lunes, tumaas mula 977 noong Linggo at 857 sa parehong panahon noong nakaraang linggo.

Sa bilang na iyon, 184 na pasyente ang nasa intensive care, mas mataas mula 173 noong nakalipas na araw at 168 isang linggo ang nakaraan. 82 na pasyente ang nasa ventilator dahil sa virus.

Palakihin ang larawan (bagong window) Bilang ng mga pasyente na nasa ospital at ICU sa Ontario na may COVID-19. Litrato: Mike Crawley, Source: Ontario Ministry of Health

Iniulat ng probinsya ang dagdag na 2,401 COVID-19 cases sa pamamagitan ng limitadong PCR testing, kasama ang 12,149 tests na nakumpleto isang araw ang nakalipas.

Ang test positivity rate ay nasa 17.6 porsyento.

Tatlo pa ang naiulat na namatay kaugnay ng virus, na itinulak ang kabuuang death toll sa probinsya sa 12,566.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press