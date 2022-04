Manitoba storm maaari maging ‘worst blizzard in decades,’ sabi ng Environment Canada

Sa isang updated storm watch notice ngayong Lunes, sinabi ng weather agency na ang malawakang pagbagsak ng niyebe na 30 hanggang 50 sentimetro ang inaasahan, kasama ang hangin sa hilaga na may lakas na 70-90 km/h, na magdudulot ng zero visibility paminsan-minsan.

Huwag magplano na mag-travel at mag-stock ng kakailanganing supplies at mga gamot ngayon, sinabi ng weather alert ng Environment Canada.

Ang bagyo na ito ay may potensyal na maging pinakamasamang blizzard sa nakalipas na mga dekada.

Sinabi ni CBC Manitoba meteorologist John Sauder na maaaring suwertihin ang Manitoba at makakaranas ng mas kaunting amount, na nasa 24-45 sentimetro.

Para ilagay ito sa konteksto, ang Winnipeg ay tipikal na nag-a-average ng 127 cm ng niyebe sa kurso ng taglamig, kaya ang 45 cm ay halos one-third ng buong worth ng snow ng isang season.

Ang pinakamalaking single snowstorm ngayong taglamig ay 20 cm, noong Disyembre 27.

Ang bagyo na ito ay kakalabanin ang bagyo na naganap noong 1997, kung saan bumagsak ang 48 cm ng snow sa Winnipeg, ani Sauder. “Minsan ginagamit ko ang terminong ‘city-paralyzing storm’ at sa plagay ko may potensyal ito na maging ganun.

Kaya, isa ito sa mga bagyo kung saan makikita natin ang lungsod na ma-shut down at magsara ang mga tindahan. Magta-travel sa highway? Kalimutan mo na iyon.

Ang mas mataas na amount, posible na umabot ng 80 cm, ay maaaring makita sa mas mataas na terrain ng western Manitoba at sa western Red River Valley, sinabi ng storm watch ng Environment Canada.

Bagama’t ang mga bagay ay maaaring humupa pagdating ng Good Friday, ang temperatura ay hindi sapat na iinit upang matunaw ang mga naipon na niyebe. Ang high na -5 C ay naka-forecast para sa Biyernes at -1 para sa Sabado. Ang normal na daytime high sa panahon ng taon ngayon ay 9 C.

Ngunit pagsapit ng panahon na iyon, sa palagay ko magsisimulang magbukas ang mga bagay, as far as plowing operations go, ani Sauder. Aabutin ng ilang araw, pero baka sa Linggo makakabalik na tayo sa pagbibiyahe.

Kung may anumang konsolasyon, ang pagkakaroon ng bagyo sa panahon na ito ng taon ay hindi kakaiba. Noong nakaraang taon, noong Abril 12-13, ang Winnipeg ay tinamaan ng 23 cm ng snow, ani Sauder.

Naging OK naman tayo noon. Ang bagyo na iyon ay hindi sinamahan ng malakas na hangin, but still.

Ang sistema, isang Colorado low, ay on track na tumama sa probinsya simula Martes ng gabi at magtatagal hanggang sa Biyernes bago ito magtungo sa hilagang-kanlurang Ontario.

Magsisimula ito malapit sa United States U.S. border Martes ng gabi habang ang sistema ay kikilos patungong Minnesota, at patuloy na tatahakin ang daan patungong hilaga.

Pagsapit ng Miyerkules ng umaga magkakaroon ng mabigat na pagbagsak ng yelo mula sa timog-silangang Saskatchewan hanggang sa karamihan ng timog Manitoba, forecast ng Environment Canada.

Ang travel ay magiging mas mahirap habang dumadaan ang araw ng Miyerkules, na may malawakang pagsasara ng mga highway, sinabi ng weather alert ng Environment Canada.

Pagsapit ng Miyerkules ng gabi, kahit ang pagbibiyahe sa loob ng komunidad ay maaaring maging imposible habang magpapatuloy ang mabigat na snow at malakas na hangin. At ganito rin ang inaasahan na mangyayari sa Huwebes.

Ang pagkawala ng kuryente ay maaaring maganap at ang rural areas partikular ay dapat maghanda para sa extended outages.

Ang mga kondisyon ay magsisimula nang bumuti pagdating ng Biyernes habang humihina ang hangin at ang pinakamabigat na snow ay kikilos papuntang silangan, bagama’t ang cleanup pagkatapos ng bagyo ay aabot hanggang sa susunod na linggo, sabi ng Environment Canada.

Kung ano ang ibig sabihin nito para sa potensyal na pagbaha ay hindi pa tinutugunan.

Noong 1997, ang Red River Valley ay na-saturate — mula sa malakas na ulan noong fall 1996 at isang mahaba, malamig na winter na nagdala ng apat na blizzard — at hindi na-absorb ang pagkatunaw ng yelo.

Ang winter ngayon ay naging kasing haba at lamig na minarkahan ng multiple blizzard warnings, ngunit sa pagkakataon na ito, ang fall ay extremely dry mula sa isang summer ng drought.

Ano't anuman, ang pagkatunaw mula sa paparating na bagyo ay dadagdag sa potensyal na pagbaha, sabi ni Sauder.

Ang North Dakota ay inaasahan din na makakakita ng mabigat na pagbagsak ng niyebe.

At lahat ng iyon ay mapupunta sa Red River at dadaloy sa direksyon na ito, ani Sauder. “Kaya sa tingin ko matapos ang mabagal na pagkatunaw na na-e-enjoy natin, ito ang magdudulot ng pagkakaiba.

