Trudeau magsasalita ukol sa electric vehicle infrastructure sa pagbisita sa Victoria

Nagpanukala ang federal budget noong nakaraang linggo na maglalagay ito ng mabigat na emphasis sa pag-transition sa green economy, na may bagong investments sa critical minerals at metals, pagpapalawak ng availability ng zero-emission vehicles at charging stations.

Ang bagong national emissions reduction plan ay nagdagdag ng layunin ngayong buwan na isa sa limang kotse na ibebenta ay dapat zero emissions pagsapit ng 2026, at tataas sa 60 porsyento pagdating ng 2030.

Ito ay mas mataas sa 50 porsyento na layunin ng mga Liberal na itinakda wala pang isang taon ang nakalipas.

Si Trudeau ay inaasahan na makikipagkita sa alkalde ng Victoria na si Lisa Helps ngayong araw na ito sa British Columbia.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.