Prince Charles at Camilla bibisita sa Canada ngayong darating na Mayo

Minarkahan ni Queen Elizabeth ang 70 taon bilang isang monarch noong Pebrero.

Ang Prince of Wales at ang Duchess of Cornwall ay hihinto sa Newfoundland, Ottawa at sa Northwest Territories sa naturang pagbisita, ayon sa news release mula sa Clarence House.

Mas marami pang detalye tungkol sa tour ang ilalabas sa ibang araw, ayon sa news release.

Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na inaabangan niya ang pagsalubong sa royal couple sa susunod na buwan.

Nagkita sina Prince Charles at Prime Minister Justin Trudeau sa Rideau Hall sa Ottawa noong kanyang huling tour sa Canada taong 2017. Litrato: Reuters / Chris Wattie

Magkakaroon sila ng magandang oportunidad para makita first-hand ang diversity at kabutihan ng mga Canadian at ang ganda ng ating natural landscapes na dahilan kung bakit ipinagmamalaki natin na tawaging tahanan ang ating bansa, sabi ni Trudeau sa isang pahayag.

Naglabas din si Gov. Gen. Mary Simon ng isang pahayag at sinabi na inaabangan din niya ang pagsalubong sa mag-asawa.

Ang pagbisita ay isang tsansa na ipakita ang ebolusyon ng ating bansa, ang ating diverse at inclusive na lipunan, gayundin ang katatagan ng mga Indigenous na komunidad, aniya sa isang pahayag.

Ang Prince at Duchess ay huling bumisita sa Canada noong 2017 sa ika-150 na anibersaryo ng Confederation, kung saan tumigil sila sa Ottawa, Iqaluit at sa military base sa Trenton, Ont.

Pagbisita sa Canada kasunod ng kontrobersyal na Carribean tour

Ang anunsyo ay sumunod sa royal tour nina Prince William at Kate, Duchess of Cambridge, na bumisita sa Belize, Jamaica at Bahamas noong Pebrero, sa hangaring patatagin ang ugnayan sa pagitan ng Britain at ng mga bansang iyon.

Sa halip, ang pagbisita ay nagbunsod ng mga protesta at public demands para sa kabayaran para sa pang-aalipin, at narinig ang hindi inaasahang balita mula kay Jamaican Prime Minister Andrew Holness na plano ng kanyang bansa na putulin ang ugnayan sa monarkiya at maging isang republika.

Prince William at ang kanyang asawa na si Kate, Duchess ng Cambridge (archives) Litrato: AFP / LISE AASERUD

Kapag naganap iyon, ang Jamaica ang magiging pangalawang Caribbean na bansa na puputulin ang ugnayan kay Queen Elizabeth sa mga nakalipas na taon — kasunod ng Barbados, na ginawa ito noong 2021.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Geoff Nixon