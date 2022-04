Canada pinuntirya ang Russian defence sector ng bagong sanctions dahil sa Ukraine

Sinabi ni Foreign Affairs Minister Melanie Joly na ang mga bagong hakbang ay magpapataw ng restrictions sa 33 entities ng Russian defence sector.

Foreign Affairs Minister Melanie Joly ng Canada. Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Sinabi niya na ang mga organisasyon ay nagbigay ng suporta sa militar ng Russia — directly o indirectly — kaya sila ay kasabwat sa sakit at paghihirap mula sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine.

Ang mga hakbang ay binubuo ng asset freezes at prohibitions sa mga nakalistang entities kasama ang Moscow Institute of Physics and Technology, Integral SPB at Shipyard Vympel JSC.

Kasunod ng pag-atake ng Russia, na nagsimula noong Peb. 24, ang Canada ay nagpataw ng sanctions sa mahigit 700 na indibidwal mula Russia, Ukraine at Belarus.

Canada nangako ng 'walang tigil na suporta para sa Ukraine'

Mula noong annexation ng Russia sa Crimea taong 2014, ang Canada ay nagpataw ng sanctions sa mahigit 1,100 na mga indibidwal at entities.

Ang Canada ay palaging naninindigan at maninindigan sa tabi ng Ukraine, sabi ni Joly sa isang pahayag. “Ang mga hakbang ngayong araw na ito ang pinakahuling halimbawa ng walang tigil na suporta para sa Ukraine at sa mga mamamayan nito.

At patuloy nating susuportahan ang mga matatapang na kalalakihan at kababaihan na lumalaban para sa kanilang kalayaan, at dinedemanda natin na ang mga responsable para sa mga kalupitan ay managot.

Isang babae ang naglalakad lampas ng isang apartment building na nasira ng shelling sa Kharkiv, Ukraine, noong Abril 10. Litrato: Associated Press / Andrew Marienko

Noong Linggo, pinaulanan ng bala ng puwersa ng Russia ang Kharkiv na kontrolado ng gobyerno at nagpadala ng reinforcements sa Izyum sa timog-silangan upang sirain ang depensa ng Ukraine, ayon sa Ukrainian military command.

Ang mga Ruso ay patuloy na sinasalakay ang Mariupol, isang importanteng southern port na nasa ilalim ng pag-atake at napapalibutan sa loob ng mahigit isang buwan.

Ang kalalabas pa lang na Maxar Technologies satellite imagery ay ipinapakita ang 13 kilometro na convoy ng military vehicles na papunta sa timog sa Donbas, na nagpapaalala sa mga imahe ng isang convoy na natigil sa kalsada papuntang Kyiv sa loob ng ilang linggo bago sumuko ang Russia sa pananakop sa kapitolyo.

‘Ang buong European project ay isang target’

Sa isang late-night video message, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang agresyon ng Russia ay hindi intensyon na i-limit lamang sa Ukraine. Ang buong European project ay isang target, aniya.

Kaya hindi lang isang moral duty ng lahat ng demokrasya, lahat ng puwersa sa Europa, ang suportahan ang pagnanais ng Ukraine para sa kapayapaan, ani Zelensky. Ito ay, sa katunayan, isang estratehiya ng depensa para sa bawat sibilisadong estado.

Pinasalamatan ng pinuno ng Ukraine si British Prime Minister Boris Johnson, na gumawa ng sorpresang pagbisita sa Kyiv noong Sabado. Sinabi ni Zelensky na pinag-usapan nila kung anong tulong ang maibibigay ng United Kingdom sa post-war reconstruction ng Ukraine, lalo na sa pagre-rebuild ng rehiyon ng Kyiv.

Inakusahan ng mga awtoridad ng Ukraine ang puwersang Ruso na nagkasala ng war crimes laban sa mga sibilyan, kasama ang airstrikes sa mga ospital, isang missile attack na pumatay sa 52 katao sa isang istasyon ng tren at iba pang karahasan na lumutang habang umalis ang mga sundalong Ruso sa labas ng Kyiv.

Isang artikulo ni Jim Bronskill (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press