Maliliit na landlords naging homeless ngayong pandemya sinisisi ang ‘sirang’ sistema

Si Franchesca Ranger, may-ari ng isang maliit na negosyo sa Ottawa, ay naging homeless ngayong pandemya matapos ibenta ang kanyang bahay dahil sa divorce. Nagdesisyon siya na lumipat sa kanyang pinapaupahang unit, isang townhouse sa Barrhaven, at binigyan ang kanyang tenant ng 75 araw na termination notice na may move date na Agosto 31, 2020.

Sinabi niya na ang kanyang tenant na umuupa sa kanya sa loob ng apat na taon ay tumangging umalis, hininto ang pagbabayad ng renta at iniwan siya upang magbayad ng libo-libong dolyares kada buwan para sa mortgage, property taxes, bills at storage ng kanyang ari-arian — lahat ng ito kasabay ng pagpapatakbo ng kanyang maliit na restawran na matinding tinamaan ng mga lockdown at pandemic restrictions.

PANOORIN | Landlord inilarawan kung paano siya naging homeless:

Ang naiisip ko lang ay lahat ng pinagtrabahuhan ko, at lahat ng naipon ko, ang kinabukasan ko nasira, ani Ranger, na nabuhay sa kanyang maleta mula Setyembre 2020 hanggang ngayong taon. Nakalipat lang siya sa kanyang tahanan noong Pebrero, matapos magpalipat-lipat sa mga kaibigan at kamag-anak bawat ilang araw.

Ang maliliit na mga landlord — ang tipikal na may-ari ng isa o dalawang rental units — ay maaaring maging homeless kapag tumanggi ang tenant na mag-iwan ng espasyo na kailangan ng landlord para sa kanilang sariling accommodations.

Nakausap ng CBC ang dalawa pang landlord sa Ontario na naging homeless, o nanganganib na maging homeless, dahil sa delays sa pagkuha ng hearing at eviction order mula sa Landlord Tenant Board (LTB) ng Ontario — isang kawani na gumagawa ng mga desisyon kapag nagkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga landlord at tenant.

Ang mga eksperto at organisasyon na nakikipagtulungan sa mga landlord ay sinabi na nakita nila na dose-dosenang mga landlord ang naging homeless ngayong pandemya, madalas ay pumupunta sila sa homeless shelters, tumitira sa mga sasakyan, nagka-couch surfing, at ang iba naiilit pa ang property ng bangko dahil sa bankruptcy — lahat iyan ay dahil naghihintay sila na madinig ng Landlord Tenant Board LTB ang kanilang kaso at gumawa ng final na desisyon.

Sa panahon ng pandemya, itinigil ng probinsya ang evictions at hearings sa loob ng maraming buwan, na iniwanan ang ilang landlord na walang mapupuntahan hanggang legal nilang mapaalis ang kanilang tenant.

Sinusubukan namin na i-navigate ang aming mga kliyente sa isang sistema na naging sira na, ani paralegal Kathleen Lovett.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Priscilla Ki Sun Hwang