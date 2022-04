Filipino Canadian Liam Diaz nakakuha ng acting nomination sa edad na 13

Sabi ko, ‘Talaga?' Tapos hiningi ko ‘yung phone nila, at na-nominate nga ako, ani Liam sa CBC Kids News.

Akala ko niloloko lang nila ako, or something.

Si Liam ay nominado para sa best performance by an actor in a leading role sa Canadian Screen Awards.

Pinaparangalan ng naturang awards show ang mga talentadong Canadian sa larangan ng pelikula at telebisyon at kinokonsidera ito na bersyon ng Oscars sa Canada.

Malalaman ni Liam kung maiuuwi niya ang malaking premyo sa isang seremonya sa Abril 10, na ibobrodkast ng live sa CBC at CBC Gem simula 8 n.g. ET.

Ang makasaysayang nominasyon ni Liam

Sa edad na 13, si Liam ang pangalawang pinakabatang aktor na nakatanggap ng nominasyon para sa kanyang breakout performance sa Scarborough (bagong window), isang film adaptation ng nobela ni Catherine Hernandez na idinerehe nina Rich Williamson at Shasha Nakhai.

Siya ang pinakabatang aktor na Pilipino na nanomina sa Canadian Screen Awards.

Ang aktor na si Jacob Tremblay ay 10 taong gulang nang mapanalunan ang parehong award noong 2016 para sa kanyang performance sa pelikulang Room.

Si Liam ay makikipagkompetensya sa apat pang ibang aktor sa kanyang kategorya. Ang halos lahat ng kanyang kakompetensya ay isang dekada ang tanda sa kanya, na ang mga edad ay nagre-range mula 23 hanggang late 40s.

Ang kanyang nominasyon ay ekstrang kahanga-hanga dahil hindi pa siya umaakto sa isang pelikula kailanman.

Paano nakuha ni Liam ang kanyang big break

Habang pumapasok sa isang Katolikong eskuwelahan sa Mississauga, siya ay kumukuha ng acting at singing classes tuwing weekend sa Josie de Leon School of Performing Arts sa Scarborough.

Iminungkahi ng kanyang titser na subukan niyang mag-try out para sa role.

Para sa audition, kinailangang memoryahin ni Liam ang mga linya mula sa isang script at maghanda ng isang kanta na ipe-perform para sa mga direktor ng pelikula, dahil ang kanyang character ay kakanta ng I Wanna Dance With Somebody ni Whitney Houston sa naturang pelikula.

Pinili niya ang kantang Ben ni Michael Jackson.

Sinabi ni Liam na talagang kinakabahan siya dahil ito ang kauna-unahan niyang audition.

Iniisip ko, ‘Paano kung makalimutan ko ang mga linya ng kanta?’ Paano kung hindi ako makapasa o makakuha ng callback? Para akong overall, takot.

Sinabi ni Scarborough co-director Nakhai na nakilala nila ang 20 ibang aktor habang hinahanap ang tamang tao na gaganap sa lead character na si Bing.

Ang unang iniisip namin ay ‘Oh my gosh, sobrang cute naman ng batang ito’, aniya nang makilala si Liam sa unang pagkakataon.

Kamukhang-kamukha ni Liam kung paano namin na-imagine si Bing. Tapos pinanood namin ang kanyang performance sa isang musical [sa kanyang eskuwelahan], at hiniling na pumunta siya para sa isang callback tatlong linggo pagkatapos. Kinanta niya ang Whitney song at doon na kami naging sigurado.

Ang pagiging karakter

Habang si Liam at ang karakter na kanyang ginagampanan sa Scarborough ay maraming pagkakatulad — pareho nilang mahal ang pagkanta at pinapasaya ang mga kaibigan at pamilya – ibang-iba ang buhay ni Bing mula kay Liam.

Sa pelikula, ang buhay ni Bing ay palaging may paghihirap at ang kanyang pamilya na mababa ang kita ay umaasa sa suporta ng gobyerno.

Nagsisimula rin si Bing na maintindihan na baka siya ay isang binabae.

Lahat ng mga bahay na ito ay bago kay Liam.

Sa isang emosyonal na eksena, si Bing ay binu-bully sa school bus hanggang ang kanyang kaibigan na si Sylvie, na ginampanan ni Mekiya Fox, ay sinagip siya.

It was all pretty tricky, sabi ni Liam, “pero sinabi ko na lang sa sarili ko: ‘Ano ang gagawin ko kung napunta ako sa ganitong sitwasyon? Sa eksenang iyon, sa palagay ko matatakot ako at malulungkot.’

“Tapos, sinunod ko ang instructions [ng mga direktor], in-apply ko ang kanilang notes, at ‘yun ang paraan kung paano ko ginawa ang eksena.’’

Naging matagumpay ang Scarborough. Unang ipinalabas ang pelikula sa Toronto International Film Festival noong 2021, at ipinalabas sa mga sinehan sa buong Canada at nakahakot ng 11 na nominasyon sa Canadian Screen Awards ngayong Linggo, kasama ang best feature film.

Si Louis Calabro, na nagpapatakbo ng awards show at ang bise presidente ng awards at programming para sa Academy of Canadian Cinema and Television, ay isang fan ni Liam.

Ang malakas na acting performances na anumang uri, regardless kung ano ang edad ng performer, ay nakakahugot ng tunay na emotional response mula sa mga manonood, at iyon ang nakuha ko mula sa pagganap ni Liam kay Bing, ani Calabro sa CBC Kids News.

Naramdaman ko talaga na nandoon ako kasama niya, on screen.

Sinabi ni Liam na pinoproseso pa niya ang kanyang malaking award nomination.

Pakiramdam ko may na-accomplish ako na bagay dahil ang pag-arte sa isang pelikula is, like, one thing, pero ang ma-nominate para sa isang award is something else, aniya.

Tungkol naman sa award show sa Linggo, sinabi ni Liam na naghahanda pa rin siya emotionally para sa broadcast, na magaganap virtually dahil sa COVID-19 pandemic.

Naghanda ako ng suit, pero hindi ko pa sinusulat ang talumpati ko dahil parang mahirap hanapin ang mga salita, lalo na’t ito ang aking unang karanasan sa pag-arte, ani Liam.

Alam ko na ma-o-overcome ko rin ito sooner or later. Excited lang talaga ako.

Isang artikulo ng CBC Kids News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.