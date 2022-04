Amazon itinaas ang Prime membership rates para sa Canadians sa unang pagkakataon

Ang existing users makikita naman ang pagtalon ng presyo simula sa susunod na buwan.

Sinabi ng Amazon na ang monthly fee ng Prime ay taas ng $2 sa $9.99 kada buwan, at ang annual renewal package ay tataas ng $20 sa $99 kada taon.

Ito ang unang price increase para sa Prime mula nang ilunsad ng Amazon ang membership para sa Canadians noong Enero 2013.

Sinabi ng kompanya na ginawa ito dahil ang Amazon ay patuloy na nag-i-invest ng mabigat sa Prime, na nagkaroon ng mas malawak na product selection at nagpakilala noong unang bahagi ng taon ng libreng one-day shipping ng items sa karamihan ng mga lungsod sa Canada na walang minimum purchase requirement.

Lord of the Rings LOTR series darating sa Prime Video

Ang Prime Video, ang sagot sa streaming competitors na Netflix at Crave, ay pinalakas din ang seleksyon ng orihinal na programming nitong mga nakaraang taon.

Ang bagong Lord of the Rings TV series, ay ipapalabas sa Setyembre, at ginastusan ng Amazon ng $465 milyon US para sa kanilang unang season, ayon sa trade publication na The Hollywood Reporter, na nagsabi na ang buong serye ay magkakahalaga ng mahigit $1 bilyon US.

Bukod dito, ang pagbili sa MGM ay nagsara noong nakalipas na buwan, na palalawakin ang library ng streaming selections.

Pinalawak ng Amazon ang Prime membership para isama ang musika, e-books at gaming options.

Ang existing na monthly subscribers ay makikita ang pagtaas ng presyo sa Mayo 13, habang ang annual members ay makikita ang pagtalon kapag sila ay nag-renew.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News