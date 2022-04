Dose-dosena ang namatay sa rocket strike sa Ukrainian rail station na puno ng evacuees

Sinabi ng state railway company na ang mga rocket ay tumama sa isang istasyon sa lungsod ng Kramatorsk, na ginagamit para sa evacuation ng mga sibilyan mula sa mga lugar na binobomba ng puwersa ng Russia.

Sinabi ni Pavlo Kyrylenko, ang gobernador ng Donetsk region, na libo-libong sibilyan ang nasa istasyon noong panahon na iyon nang tumama ang mga rocket, sa inilarawan niyang sinadyang pag-atake. Marami sa mga nasugatan ang seryoso ang kondisyon, aniya.

Ang Ukrainian Railways, na nagbahagi ng larawang ito sa kanilang official Facebook account, ay nag-ulat na hindi bababa sa 30 tao ang namatay. Litrato: Facebook/Ukrainian Railways

Gusto nilang magtanim ng panic at takot, gusto nilang kumuha ng maraming sibilyan hangga't maaari, aniya. Ipinost ni Kyrylenko ang isang larawan online na nagpapakita ng ilang katawan na nasa lupa sa tabi ng mga tambak na maleta at iba pang bagahe. Ang armed police na may suot ng flak jackets ay nakatayo sa tabi nila.

Hindi maberipika ng Reuters ang impormasyon tungkol sa larawan. Itinanggi ng defence ministry ng Russia na nagsagawa ng rocket strike ang puwersa ng Russia. Itinanggi rin ng Moscow na tina-target nito ang mga sibilyan mula nang lusubin ang Ukraine noong Peb. 24, sa tinatawag nilang special military operation upang i-demilitarize at i-denazify ang kapitbahay na bansa. Tinatawag ng mga taga-suporta ng Ukraine at ng West na isa itong pretext para sa isang unprovoked invasion.

Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na walang Ukrainian na sundalo sa railway station noong panahon ng rocket strike.

Ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky (archives) Litrato: Getty Images / SERGEI SUPINSKY

Sinabi rin ni Zelensky sa Finnish parliament na ang pag-atake ay isinagawa sa isang ordinaryong istasyon ng tren, laban sa mga ordinaryong tao, at walang sundalo roon.

Tatlong tren na may sakay na evacuees ang hinarang sa parehong rehiyon ng Ukraine noong Huwebes matapos ang isang air strike sa linya nito, ayon sa pinuno ng Ukrainian Railways.

Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na ang puwersa ng Russia ay nagre-regroup matapos umalis sa labas ng Kyiv, at naghahanda para sa bagong opensiba upang ganap na kontrolin ang silangang rehiyon ng Donetsk at Luhansk, na kilala bilang Donbas at hawak ng Moscow-backed separatists mula pa noong 2014.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.