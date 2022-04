Federal budget 2022: Narito ang mga highlight

TULONG SA PAGBILI NG BAHAY

Ipinangako ng budget ang pagpapakilala ng tax-free savings accounts na magbibigay sa first-time home buyers ng tsansa na makapag-ipon ng hanggang $40,000. Ang mga kontribusyon ay magiging tax-deductible at ang withdrawals para bumili ng unang bahay ay hindi bubuwisan. Ang programa ay inaasahan na magbibigay ng $725 milyon na suporta sa susunod na limang taon.

ABOT-KAYANG HOUSING

Maglulunsad ang gobyerno ng isang bagong housing accelerator fund — na magkakahalaga ng $4 bilyon sa susunod na limang taon — upang tulungan ang mga munisipalidad sa housing development. Ang layunin ay lumikha ng 100,000 na bagong housing units sa susunod na limang taon. I-e-extend din ng budget ang mabilis na housing initiative, na nangangako ng $1.5 bilyon sa susunod na dalawang taon para lumikha ng humigit-kumulang 6,000 na bagong housing units para tugunan ang homelessness.

DENTAL CARE

Kumilos sa kanilang pangako sa confidence and supply agreement sa New Democratic Party NDP , ang gobyerno ay nangako ng $5.3 bilyon sa susunod na limang taon at $1.7 bilyon kada taon pagkatapos para sa isang national dental care program. Magsisimula ito ngayong taon sa mga bata 12 taong gulang pababa at lalawak para ikober ang Canadians na 18 taong gulang, seniors at mga taong may kapansanan sa 2023. Ang programa, na ganap na ipatutupad pagsapit ng 2025, ay limitado sa mga pamilya na may income na mas kaunti sa $90,000 sa isang taon. Para sa mga taong may income na mas kaunti sa $70,000, walang co-payments na ire-require.

DEPENSA AT SEGURIDAD

Papalakasin ng budget ang defence spending ng $8 bilyon sa susunod na limang taon, at dadalhin ang defence budget ng Canada sa projected na 1.5 porsyento ng GDP. Hindi ito umabot sa dalawang porsyento ng GDP na hiniling ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa member nations na gastusin — lalo na’t nagsimula ang digmaan ng Russia sa Ukraine — ngunit kasama sa $8 bilyon ang $500 milyon na military aid para sa Ukraine. Ang budget ay nagtabi rin ng $875 milyon sa susunod na limang taon para labanan ang tumataas na banta ng cybersecurity, at $100 milyon sa susunod na anim na taon para palakasin ang liderato ng Canadian Armed Forces, gawing mas moderno ang military justice system at ipatupad ang pagbabago ng kultura sa Canadian Armed Forces CAF .

KAPALIGIRAN AT CLIMATE CHANGE

Upang tulungan na maabot ang climate change targets ng Canada, nag-alok ang budget ng $2.6 bilyon sa susunod na limang taon para pondohan ang bagong investment tax credit para sa mga negosyo na gagastos ng pera sa carbon capture, utilization and storage (CCUS). Plano rin ng gobyerno na i-extend ang incentives at palawakin ang eligibility para sa programa upang maengganyo ang mas maraming Canadians na bumili ng electric cars, vans, trucks at SUVs, na magkakahalaga ng $1.7 bilyon sa susunod na limang taon. Plano ng gobyerno na mag-impose ng sales mandate para tiyakin na at least 20 per cent ng bagong light-duty vehicle sales ay magiging zero-emission vehicles (ZEVs) pagsapit ng 2026; ang market share ay dapat tumaas sa at least 60 per cent pagsapit ng 2030 at 100 per cent pagsapit ng 2035. Nag-commit din ang budget ng $3.5B para ilunsad ang unang estratehiya ng Canada sa pagdedebelop ng exploitation ng critical minerals na ginagamit sa lahat ng bagay mula telepono hanggang eroplano.

INDIGENOUS RECONCILIATION

Nangako rin ang budget na gagastos ng dagdag na $11 bilyon sa susunod na anim na taon para suportahan ang Indigenous na mga bata, pamilya at komunidad, kasama ang $4 bilyon para sa housing at isa pang $4 bilyon sa susunod na pitong taon para tiyakin na may access ang mga batang First Nations sa health, social at educational services. Halos $400 milyon sa susunod na dalawang taon ang mapupunta sa pagpapaganda ng imprastraktura sa reserves kasama ang $247 milyon para sa tubig at wastewater infrastructure. Upang tugunan ang commitment sa reconciliation, ang budget ay nagtabi ng $210 milyon para tulungan ang mga komunidad na idokumento, i-locate at i-memorialize ang burial sites sa dating residential schools. Ang pera ay tutulong din sa National Centre for Truth and Reconciliation na magbayad para sa isang bagong building at i-assist ang kumpletong disclosure ng mga pederal na dokumento kaugnay ng residential schools. Nagtabi rin ang budget ng higit $5 milyon sa susunod na limang taon para pahintulutan ang Royal Canadian Mounted Police RCMP na i-assist ang community-led investigations sa burial sites sa dating residential schools.

DIVERSITY AT INCLUSION

Kaugnay ng diversity at inclusion agenda ng gobyerno, nangako ang budget ng $100 milyon sa susunod na limang taon para sa isang federal LGBTQ2 action plan, dagdag na $85 milyon para suportahan ang ongoing work sa anti-racism strategy at $50 milyon para suportahan ang Black-led at Black-serving community organizations. Nangako rin ng $15 milyon ang gobyerno para suportahan ang lokal na pamamahayag sa underserved communities at tulungan ang racialized at religious minority journalists na ipresenta ang kanilang mga karanasan at perspektibo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.