Kahit 2 taon na ang pandemya, tumataas pa rin ang anti-Asian hate sa Canada

Nagtatrabaho sa isang restawran sa downtown Toronto, sinabi ni Jaymalin na sanay na siya sa one-off confrontations sa ilang mga diners. Ngunit ang agresyon mula sa isang kostumer noong araw na iyon ay kakaiba.

Sinabi niya sa akin: 'If you can't f--king speak English — if you can't understand English — then why would you even work in this industry?' sabi ni Jaymalin, na ngayon ay ang chairperson ng Anakbayan Toronto, isang Filipino youth organization.

Si Myka Jaymalin, ang chairperson ng Anakbayan Toronto, isang Filipino youth organization. Litrato: Myka Jaymalin

Sinabi ng mga advocate na ang ganitong uri ng agresyon na naranasan ni Jaymalin ay hindi lang karaniwan sa mga taong Asyano, marami sa kanila ang nagtatrabaho sa public-facing at mapanganib na jobs sa panahon ng pandemya, maaari rin ito mag-escalate sa karahasan. Niri-ring na nila ang alarma mula nang magsimula ang pag-atake sa mga Asyano pagkatapos madiskubre ang unang kilalang kaso ng COVID-19 sa Tsina, at nang pinatay ang anim na Asyanong kababaihan sa isang serye ng pamamaril sa Atlanta noong nakaraang taon (bagong window).

Sa kabila nito, isang bagong ulat ang nagpapakita na ang mga insidente ng anti-Asian racism sa Canada ay tumataas.

Inilabas ng Chinese Canadian National Council Toronto Chapter (CCNCTO) at ng isang grassroots organization na tinatawag na Project 1907, nakasaad sa kanilang survey na may 943 reports ng racist incidents sa buong Canada noong nakalipas na taon, isang 47 porsyento na pagtaas mula 2020.

Ang mga bayolenteng pag-atake ay isang nagpapatuloy na trend, may 42 porsyento na pagtaas sa mga Asyanong nag-uulat na sila ay inubuhan o dinuraan. Nagbabala ang mga organisasyon na ang totoong bilang ng lahat ng mga insidente ay mas mataas pa.

Ang datos, na kinolekta mula Enero 1 hanggang Disyembre 31, 2021 at naglalaman ng parehong self- and witness-reported incidents, ay hindi na nakakagulat, ani Kennes Lin, ang Anti-Asian racism adviser ng Chinese Canadian National Council Toronto Chapter CCNCTO .

Isang chart na nagpapakita ng mga uri ng naiulat na diskriminasyon. Litrato: CCNCTO at Project 1907

Naging matagal ang pandemya. Pagod na tayo, frustrated na tayo, ani Lin.

Ngunit, hindi ito nagbibigay ng permiso para tumaas ang mga kaso o maging excuse na ginagamit ang mga indibidwal na East Asian, Southeast Asian, South Asian bilang scapegoats para sa nangyayari.

‘Isang nakakalungkot na realidad’ sa Canada

Ipinapakita sa ulat na ang hate incidents na iniuulat ng South Asian at Southeast Asian na mga tao ay tumaas ng 318 porsyento at 121 porsyento respectively.

Sinabi ni Samya Hasan, ang executive director ng Council of Agencies Serving South Asians, na maraming kababaihan mula sa mga bansang ito ay mga follower din ng Islam, ang xenophobia at Islamophobia ay may ginagampanang papel sa pagdami ng mga report.

Si Samya Hasan, ang executive director ng Council of Agencies Serving South Asians. Litrato: Samya Hasan

Sinabi niya na kapag nagsasagawa ng mga workshop ang grupo o ng anti-hate social campaigns para sa mga miyembro ng komunidad, sila mismo ay nagiging subject ng pangungutya at pag-atake — na hindi palaging matagumpay na nahuhuli bilang hate crimes ng mga pulis.

Sa palagay ko nagsisimula ito sa fact na ngayong pandemya, maraming tao ang online at nasa unsecured spaces, ani Hasan. Ang unsecured spaces ay hindi na ligtas na mga espasyo para sa racialized na mga kababaihan, at kadalasan sila ay nagiging easy target ng mga taong nagkakalat ng hate.

Sinabi ni Hasan na para sa South at Southeast Asian na mga kababaihan, ang akto ng pananamit sa paraan na ipinapakita ang kanilang kultura o relihiyon ay kadalasan mas ginagawa silang target.

Ito ay isang nakakalungkot na realidad sa isang bansa na tulad ng Canada.

Walang respondents ang nais na kasuhan ang offenders

Ayon sa report, mahigit 80 porsyento ng mga tao na nag-ulat ng insidente ay mas tinitingnan ang pampublikong edukasyon, kolektibong aksyon o reporma sa polisiya.

Napag-alaman ng report na walang claimant ang gusto na ang kanilang aggressors, na 75 porsyento ay mga puting lalaki, na harapin ang consequences ng kanilang mga aksyon o humingi ng tawad sa kanila.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng pinsalang naidulot ng anti-Asian hate sa Canada. Litrato: CCNCTO at Project 1907

Sinabi ni Lin na maraming racialized na grupo ang walang tiwala sa mga pulis, ito ang dahilan kung bakit ang suporta ay dapat idirekta sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagpapalakas ng mga grupo ng komunidad.

Talagang sumasalamin ito sa pangangailangan na dagdagan ang mga gawain upang magbigay ng konteksto at visibility sa anti-Asian racism sa mas malawak na publiko, ani Lin.

Ito rin ay ipinapahayag ang pagnanais na rumesponde sa isang pangmatagalan na sistematikong paraan na pumipigil o nagpapagaan ng pinsala sa hinaharap.

Kabilang sa findings ng naturang report, ito ay nanawagan para:

Sa mas maraming long-term funding para sa Asian community organizations.

Ang paglikha ng trauma informed, culturally at linguistically accessible na anti-racism na mga programa.

Mas malaking representasyon ng mga Asyanong kababaihan sa decision-making processes.

Ang pagpasa ng Bill 86 ng Ontario, na naglalatag ng mga espisipikong mga hakbang para labanan ang Islamophobia at hate crimes.

Sinabi ni Lin na habang kailangan tanggalin ang anti-Asian hate, ganito rin ang dapat mangyari sa lahat ng uri ng opresyon laban sa minorities.

Naiintindihan natin na lahat ng rasismo at opresyon ay konektado, aniya.

At nakikita natin na lahat ng ito ay konektado sa ating kolonyal na nakaraan na patuloy na ginagawa ngayon.

Isang artikulo ni Vanessa Balintec (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.