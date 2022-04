Ukraine nakiusap para sa mga armas habang naghahanda sa opensiba ng Russia sa silangan

Sinabi ni North Atlantic Treaty Organization NATO Secretary General Jens Stoltenberg na ang mga miyembro ng alyansa ay determinado na mas marami pa ang gawin upang tulungan ang Ukrainians na ipagtanggol ang kanilang tahanan at bansa, at itaboy ang mga lumulusob na puwersa.

Nagkasundo kami na dapat naming palakasin at ipagpatuloy ang suporta sa Ukraine, para mangibabaw ang Ukraine sa harap ng paglusob ng Russia, aniya.

Sinabihan ng mga opisyal ng Ukraine ang mga residente na umalis sa silangang rehiyon ng Donbas habang kaya pa nila at hinikayat ang mga Western na bansa na magpadala ng mas maraming armas ngayong Huwebes, isang linggo matapos umalis ang puwersa ng Russia mula sa shattered outskirts ng Kyiv upang mag-regroup para sa opensiba sa silangang bahagi ng Ukraine.

Ang pokus ng anim na linggong gulang na pagsalakay ng Russia ay nabigo na sakupin ang kapitolyo ng Ukraine nang mabilis at makamit ang tinatawag ng mga Western na bansa na unang layunin ni President Vladimir Putin na pabagsakin ang gobyerno ng Ukraine. Ang pokus ng Russia ngayon ay ang Donbas, isang rehiyon sa Eastern Ukraine kung saan karamihan ng tao ay nagsasalita ng wikang Ruso.

Sa Brussels, hinimok ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba ang North Atlantic Treaty Organization NATO na magbigay ng mas maraming armas sa kanyang bansa upang makatulong na maiwasan ang mga kalupitan tulad nang naiulat sa siyudad ng Bucha, hilagang-kanluran ng Kyiv.

Sinisiyasat ng mga imbestigador ang isang site kung saan natagpuan ang ilang sunog na bangkay, sa Bucha, noong Abril 5, 2022. Litrato: Associated Press / Rodrigo Abd

Simple lang ang agenda ko: Ito ay armas, armas at armas, ani Kuleba habang dumating para makipag-usap sa foreign ministers ng North Atlantic Treaty Organization NATO .

Alam namin kung paano lumaban. Alam namin kung paano manalo. Ngunit kung walang patuloy at sapat na supplies na nire-request ng Ukraine, ang mga panalo na ito ay mahahaluan ng mga malaking sakripisyo, ani Kuleba noong Miyerkules. “Kapag mas maraming armas ang makukuha namin at mas maaga itong dadating sa Ukraine, mas maraming buhay ang maililigtas.

Matapos ang mga pagpupulong, nanawagan si Kuleba ng tulong mula sa allies sa loob ng araw, hindi linggo, o ang tulong niyo ay mahuhuli na, at maraming tao ang mamamatay.”

Sinabi ni Kuleba na ang diskusyon sa North Atlantic Treaty Organization NATO ay hindi tungkol sa listahan ng mga armas na makukuha ng Ukraine ngunit tungkol sa timeline kung kailan ito maibibigay, binigyang-diin niya na walang duda na kailangan ng Ukraine ang mga armas para makalaban.

Sinabi ng isang opisyal ng United States U.S. defence sa kondisyon ng anonymity na ang Russia ay kinuha ang tinatayang 24,000 o higit pa na sundalo mula sa Kyiv at Chernihiv sa norte, at pinapunta ang mga ito sa Belarus o Russia para makakuha ng supply at mag-organisa muli, malamang babalik para lumaban sa silangan.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.