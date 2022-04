Ontario nahaharap sa ‘tidal wave’ ng higit 100,000 na bagong kaso ng COVID-19 kada araw

Sinabi ni Dr. Peter Jüni noong Miyerkules na ang estimate ay batay sa dami ng novel coronavirus na nakita sa wastewater ng Ontario — ito ang inaasahan ng data experts para malaman ang pagkalat ng pathogen nang sinimulan ng probinsya na limitahan ang PCR testing noong nakaraang taon. Sinabi niya na ang kasalukuyang spike ay kamukha ng fifth wave na pinaigting ng Omicron variant nang nag-peak ito noong Enero.

Tayo ay nasa parehong antas muli tulad noon, sinabi ni Jüni sa CBC News Network.

Tinanggal ng gobyerno ng probinsya ang karamihan sa COVID-19 public health measures, kabilang ang mask mandates sa indoor settings, noong Marso, ngunit sinabi ni Jüni na ang Ontarians ay kailangan magsimula na magsuot ng mask muli dahil ito ang pinakamabilis na paraan para pababain ang mga kaso.

Siyempre, nasa ibang posisyon na tayo. Sang-ayon ako, na hindi tayo dapat mag-panic pero dapat magsuot tayo ng mask. Iyon ang punto rito, aniya.

PANOORIN | Ontario nakikita ang 100,000-120,000 na mga bagong kaso ng COVID-19, tantiya ng eksperto:

Sinabi ni Jüni na ang mga bilang ay nakakabahala — lumilikha na naman tayo ng tidal wave — ngunit idinagdag niya na ang Ontario ay maaaring hindi na makita ang parehong bilang ng hospitalizations gaya noong Enero dahil sa mass vaccination.

Ang punto talaga dito ay, nakalikha tayo ng pader ng immunity, salamat sa ikatlong dose at salamat sa maraming tao na na-infect. Makakatulong ito sa atin, aniya.

‘Hindi dapat mag-panic,’ ayon sa health minister

Tinataya na 4.5 hanggang limang milyon na tao sa Ontario ang na-infect ng COVID-19 mula noong Disyembre 1, 2021, ani Jüni.

Basically, dahil ito sa pagtatanggal ng mga paghihigpit at ngayon masyado tayong kumikilos papunta sa normalidad, ani Jüni.

Kailangan lang natin ng kaunti pang panahaon ngayon.

Ngunit noong Miyerkules, sinabi ni Health Minister Christine Elliott na inaasahan ng probinsya ang spike sa mga impeksyon habang nagbukas ang probinsya.

Ontario Health Minister Christine Elliott (archives) Litrato: CBC / Evan Mitsui

Ang mga bakuna at antiviral drugs ay makakatulong sa probinsya na lampasan ang pinakahuling surge, aniya.

Ito ay isang bagay na siguradong malalampasan natin. Hindi dapat mag-panic.

Sinabi ni Dr. Kashif Pirzada, isang emergency room physician sa Toronto, na nakikita ng mga ospital sa Toronto ang steady na pagtaas ng admissions ng mga pasyenteng may COVID-19, lalo na ang mga matatanda.

“Masyado pang maaga para magsalita, pero kung sumusunod ito sa huling wave, maaabot natin ang capacity sa mga susunod na linggo,” ani Pirzada.

Sinabi niya na ang hospital workers ay burned out na.

“Ang wait times ay nakakabaliw na. Short tayo sa staff. Ang mga tao ay nagkakasakit araw-araw. Sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, hinihiling nila sa mga empleyado na pumasok nang maaga, umalis ng late at i-cover ang shifts ng mga nagkakasakit,” aniya.

Sinabi ni Pirzada na kailangan ng gobyerno na gumawa ng totoong plano para magbigay ng patnubay sa kung ano ang dapat gawin sa bahay, sa trabaho at sa eskuwelahan habang nagpapatuloy ang pandemya. Inirekomenda niya ang pagbabalik sa mask mandates, pag-improve ng ventilation sa indoor spaces at dalawang beses na rapid testing sa mga eskuwelahan at lugar ng trabaho.

Ito ang mga mensahe na gusto ko sanang ipahayag ng medical leadership, pero hindi iyon nangyayari sa ngayon, aniya.

"Ang pagtatanggal sa precautions kapag nag-uumpisa ang isang wave ay talagang isang bad move and it's going to cost us all, sa kasamaang-palad.”

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Lorenda Reddekopp at CBC News Network