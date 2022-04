Budget ni Freeland inaasahan na magpopokus sa tumataas na presyo ng bahay

Ang Canada ay nakikipagbuno sa affordability issue habang ang rate ng inflation, na ngayon ay nasa pinakamataas na lebel sa nakalipas na mga dekada, ay itinutulak ang presyo ng halos lahat ng bagay — lalo na ang bahay. Mula nang umupo sa opisina ang kasalukuyang Liberal na gobyerno noong 2015, ang average na presyo ng isang bahay sa Canada ay dumoble sa nakakagulat na $816,720 — ang pinakamataas na average na naitala.

Habang nagbigay ng senyales ang Bank of Canada na itataas nito ang overnight interest rate ng 50 basis points sa susunod na linggo upang labanan ang inflation — isang move na magpapataas nang husto sa mortgage rates — ang housing ay magiging mas challenging at problematic para sa mga Canadian at magiging mas malaking hamon para sa gobyerno, ani Elliot Hughes, isang senior adviser sa Summa Strategies at isang ex-staffer ni dating finance minister Bill Morneau.

Sinabi ng sources ng gobyerno sa CBC News na batid ng federal Liberals ang isyu ng affordability at ilalatag ng budget ni Freeland ang plano para mag-alok ng kaluwagan para sa Canadians na nag-aalala sa cost of living na hindi na makontrol.

Ang pederal na gobyerno, sa pakikipagtulungan sa mga probinsya at teritoryo, ay sinimulan na ang pagro-roll out ng national child care — isang programa na tutulungan ang mga magulang na makatipid ng libo-libong dolyares kada taon sa pamamagitan ng pagbabawas ng gastos kaugnay ng daycare.

Bukod sa child-care program, ang budget ay inaasahan na magpapaliwanag kung paano tutulungan ng gobyerno ang mas maraming tao na magkaroon ng sariling bahay. Sinabi ng sources ng gobyerno na inaasahan nila na ang budget ay makikilala bilang housing budget dahil malaking bahagi ng dokumento ay inayon sa isyung ito.

Sinabi ng sources sa CBC News na ang Liberal na gobyerno ay tutuparin ang kanilang pangako na i-ban ang foreign buyers mula sa pagbili ng non-recreational, residential property sa Canada sa susunod na dalawang taon — isang pagtatangka para pigilan ang dayuhang pera mula sa pagtulak sa presyo pataas.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.