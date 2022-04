Manitoba pinalawak ang eligibility para sa 4th dose ng COVID-19 bakuna

Lahat ng residente ng personal care homes at assisted living facilities ay eligible na ngayon para makatanggap ng ikaapat na dose ng COVID-19 na bakuna, ayon sa news release na inisyu ngayong Miyerkules.

Ang First Nations, Inuit at Métis people edad 50 pataas ay eligible para makakuha ng ikaapat na dose kung saan sila nakatira.

Ang pagkilos na ito ay batay sa rekomendasyon ng National Advisory Committee on Immunization (NACI), na inabisuhan ang mga gobyerno ng mga probinsya noong Martes na maghandang magbigay ng pangalawang booster dose sa mga tao edad 80 pataas.

Sinabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI na habang ang ikaapat na vaccine dose ay inaasahan na magbibigay ng benepisyo para sa mga matatanda 80 pataas, maaari rin ikonsidera ng rehiyon ang pag-aalok ng COVID-19 booster dose sa mga adult edad 70 hanggang 79.

Ang ikaapat na dose ng bakuna para sa immunocompromised na mga tao ay inirekomenda ng probinsya noong Disyembre.

Ang pangalawang booster ay dapat mula sa Moderna o Pfizer at ibibigay at least anim na buwan matapos ang huling booster dose, sabi ng probinsya.

Ang pangalawang booster ay iaalok sa Manitoba sa kalagitnaan ng Abril at mananatiling available sa mga susunod na buwan. Ang timing ay base sa nakaraang vaccine campaigns para sa mga eligible na grupo, sinabi ng probinsya sa release.

Ang pangalawang booster ay ang ikalimang dose para sa immunocompromised na mga tao na nakatanggap ng initial series ng tatlong vaccine doses, sabi ng probinsya, at dapat iturok anim na buwan matapos matanggap ang kanilang unang booster.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.