Ukrainians na tatakas sa Ontario bibigyan ng health coverage, emergency housing: Ford

Sinabi ni Premier Doug Ford na narinig niya na inaasahan ng Ontario na darating ang 40,000 Ukrainians sa ilalim ng bagong emergency travel authorization, ngunit idinagdag na maraming tao na may pamilya sa probinsya ang dumating na at tumutuloy sa kanilang mga kamag-anak.

Inanunsyo ng gobyerno ngayong araw na ang Ukrainian newcomers ay makakakuha ng access sa provincial health coverage, emergency housing at trauma-informed counselling.

Popondohan ng probinsya ang counselling at iba pang culturally responsive supports sa pamamagitan ng $499,000 na investment sa Canadian-Ukrainian community organizations, at inanunsyo ang $1.9 milyon na scholarship para sa post-secondary students na darating on an emergency basis.

Magbibigay ang Ontario ng dagdag na $900,000 sa susunod na tatlong taon sa Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society para sa settlement services.

Inanunsyo rin ni Ford ang isang bago at dedikado na hotline at email address para ikonekta ang mga bagong dating sa job search supports at lokal na employers.

Ang hotline ay 1-888-562-4769 at ang email address ay ukrainianjobs@ontario.ca.

