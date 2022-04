B.C., Ontario, Quebec mag-aalok ng 4th dose sa mga matatanda at vulnerable na grupo

Ang Ontarians edad 60 pataas, gayundin ang lahat ng Indigenous na mga residente at ang kanilang non-Indigenous household members edad 18 pataas, ay puwede na mag-book ng kanilang pangalawang booster sa pamamagitan ng online portal ng probinsya simula Huwebes, 8 n.u. sabi ng probinsya sa isang news release ngayong Miyerkules.

Habang patuloy tayong nabubuhay kasama ang COVID-19, ginagamit natin ang bawat tool na available para i-manage ang virus na ito at bawasan ang epekto sa ating mga ospital at health system, kasama ang pagpapalawak ng paggamit ng booster doses, ani Minister of Health Christine Elliott.

Minister of Health Christine Elliott ng Ontario (archives) Litrato: La Presse canadienne / Nathan Denette

Ang inirerekomenda na interval para sa pangalawang booster dose ay limang buwan pagkatapos maturukan ng huling booster, sabi ng tagapagsalita ng Health Ministry.

Sinabi ni Elliott noong Martes na ang plano ay buksan ang eligibility pagkatapos makuha ang mga rekomendasyon mula sa medical advisers ng probinsya.

Ang ika-apat na dose ay available na sa long-term care at retirement home residents at sa mga immunocompromised na tao sa Ontario.

4th dose inaalok na rin sa Quebec

Samantala, sinabi ni Interim Public Health Director Dr. Luc Boileau ng Quebec na ang bagong round ng pagbabakuna ay isinagawa para labanan ang isa pang COVID-19 surge.

Interim Public Health Director Dr. Luc Boileau ng Quebec (archives) Litrato: La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ang mga residente ng long-term care at retirement homes ang nanguna sa listahan para turukan ng dagdag na booster na nagsimula noong huling linggo ng Marso.

Ang sinumang taga-Quebec edad 80 pataas ay nagkaroon din ng access sa bagong dose at ganoon din ang mga umaasa sa in-home care sa pamamagitan ng public health system.

Sinabi ni Boileau na ang mga kaso at hospitalizations ay tumataas na naman, at ang panganib na makakuha at ma-transmit ang virus ay nananatiling mataas.

Hinihiling ko na lahat kayo ay mag-ingat, ani Boileau, inilarawan niya ang Omicron subvariant BA.2 bilang isang game changer.

Ang subvariant ay 30 hanggang 50 porsyento na mas nakakahawa kaysa sa Omicron, aniya, at ito ang dahilan kung bakit tumataas ang mga kaso sa lahat ng dako.

British Columbia B.C. inanunsyo ang 4th dose para sa seniors 70+

Inanunsyo ng British Columbia (B.C.) ang ika-apat na dose ng COVID-19 vaccine para sa seniors edad 70 pataas, long-term care residents at Indigenous people edad 55 pataas.

Gayundin ang mga tao na kinokonsidera na clinically extremely vulnerable ay eligible na ngayon para sa dagdag na booster dose.

Ang bagong booster program ay nakatuon sa pinakamataas na risk groups na ngayon ay mag-aanim na buwan na mula noong makatanggap ng unang booster shot (pangatlong dose) at maaaring nakakaranas ng paghina ng proteksyon, lalo na mula sa Omicron variant.

Ito ay talagang napakahalagang hakbang para sa atin, sabi ni Dr. Bonnie Henry, Provincial Health Officer ng British Columbia. Alam natin na habang tumatanda tayo, mas maagang mawawala ang [COVID-19] antibodies.

Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry ng British Columbia (archives) Litrato: Radio-Canada / MIKE MCARTHUR, CBC

Ang ekstrang booster dose ngayon ay magbibigay ng mabilis na pagtaas ng antibodies … at magbibigay ng proteksyon ngayong spring habang bumabalik tayo sa mga normal na aktibidad sa komunidad.

Ang anunsyo ay alinsunod sa patnubay ng National Advisory Committee on Immunization ng Canada, na noong Martes ay inirekomenda ang mabilis na deployment ng pangalawang COVID-19 booster shot para sa mga tao edad 80 pataas.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Karin Larsen (bagong window)